La llorona del 26 de agosto del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



CALISTENIA

Dice Álvaro que no descarta entrar al ruedo político. El hombre dejó el noticiero de la mañana de Telemetro Reporta, para dedicarse a sus asuntos personales. Ayer ya adelantó que no descarta entrar al ruedo político. ¡Ataja!

PARA QUÉ EL ESFUERZO

Comenta alguien que si toda la pelonera a Odebrecht, que la obligaron a reestructurarse por completo y que ahora no le den contratos porque no coimea, entonces ¿para qué tanto esfuerzo, si otras empresas y funcionarios siguen con las mismas aberraciones?

IDONEIDAD CHIMBA

Se comenta que muchos abogados fueron autorizados por la Corte sin cumplir con la obligación que establece que solo pueden ejercer aquellos que egresaron de universidades aprobadas por ley; de lo contrario, deben pasar por reválida de la Universidad de Panamá. Con razón hay tanto abogado graduado a la carrera y en baratillo.

GOLOSA LA NIÑA

Una abogada un poco traviesa anda viendo cómo saca negocio no tan legal de las licencias de pesca. Parece que tiene padrino y no se atreven a tocarla. ¡Ojo flor, que te marchitan!

ESCARAMUZA

Me mandan esto: ‘En los pasillos del Palacio de las Injusticias recuerdan cuántos concursos se concluyeron antes del 2014 y quien presentó dos veces el proyecto de ley en el 2015. ¡Lo demás es humo…!'.

ESCARAMUZA II

Y agrega: ‘Hay un entogado no tan alto que se va en diciembre y quiere colocar sus fichas de a dedo, pero se presenta como adalid de la Carrera Judicial. Ojo con eso…'. ¡Joder, tío!

LAS ALBAÑILES

Galenos del nosocomio de Villa Lucre comentaban que el cierre del cuarto de urgencia fue orquestado por las sultanas directora y asistente mientras la comunidad está sin atención emergente. ¿Y esa vaina?

LA INTERROGANTE

Me comentaron que en una reunión reciente en la Comisión de Estructuras de la Asamblea Nacional, un diputado preguntó a los representantes de los chinos que construirán el cuarto puente, sobre cómo garantizarían el traslado de la fauna del lugar. ¿Será que el mismo pensaba en el pescado salado o trasmallar para llevar a otra provincia?

LA INTERROGANTE II

Que otro le preguntaba al equipo de representantes de los orientales que si ellos tenían idea de cómo el MOP garantizaría el pago de la obra, una vez se concluyera cada etapa del proyecto. Solo faltó que le preguntaran si los paisanos tenían idea de dónde saldría el billullo del año próximo.

BOLA NEGRA

Me dicen que desde hace 11 días los camiones de la basura no pasan por varios sectores del corregimiento de Ancón. Que se ha hecho lo imposible por resolverlo, pero dicen que por órdenes del diputado galeno no pasan, como castigo por no empujar el voto hacia él en las elecciones de mayo. ¡A que no lo creo!

PIARDI PIDIENDO ESPACIOS

Las bases del piardí están convocando una asamblea esta semana para exigir el tema de sus nombramientos, ya que ve que todo está lento y ven todavía varios ñames en puestos directivos... ¡Aloooo, parece que se viene la vaina!

FÉMINAS ÑAMES EN EL PODER

Otro ejemplo de que hablan las bases del piardí es que en la entidad de las féminas todavía están las ñames en el poder y eso que van a convertirlo en ministerio. Que la de los 12 k en roaming todavía está montada y mandando. ¡Vea pues!