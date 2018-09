La llorona del 25 de septiembre del 2018

La Llorona

GENIOS

Dice que los genios de la AMP bombardearon de micropartículas de cobre un barco para sacarle la pintura. Todo está bien, pero el hecho de que todo eso caía directamente al mar tiene a más de un ambientalista con los pelos de punta. ¡Mi madre!

GENIOS II

Ahora me dicen que movieron el barco y lo están pintando en otra área, pero adivinen, ¡también en el mero mar! O sea, la contaminación que están haciendo al océano es evidente. A mí no me crean, pero pronto este escándalo va a estallar. Tanto así que la renuncia que tiene en el escritorio Pacha la puede sacar. ¡Ajoooo!

HACIENDO CRUCES

Ya que hablamos de Pacha, dice que está remando porque el proyecto minero de Petaquilla, el de cobre, le dé un empujón a la economía y su gobierno termine con 7% de crecimiento de la economía.

¡POR FIN!

Bueno, al fin Salud se puso las pilas. Alguien me mandó a decir que ya era hora de que el Ministerio de Salud pusiera orden en las escuelas y en sus actividades deportivas y culturales. A partir de ya no se pueden vender sodas ni comida chatarra. ¡Nada de obesidad, papá!

¡POR FIN! II

Ciertamente, en un país donde más del 20% de la población infantil está obesa y más del 65% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad, las medidas correctivas tienen que ser de choque. ¡A servir frutas y comida saludable en ferias y juegos!

INCONSTITUCIONAL

La Tremenda Corte emitió un fallo de lo más extemporáneo que han podido hacer. Declaró inconstitucional el contrato ley de la Minera Petaquilla de 1997. La mina se explotó, entró en lío y quedó una parte de oro de la que, según algunos, alguien quiere adueñarse.

MANIOBRA

Los mal pensados dicen que declarar ilegal el contrato de Petaquilla es por la influencia de otro. Con la maniobra busca propiciar cambios, consolidar cabos sueltos del pasado y prepararse para el próximo gobierno.

SOBRE EL CAJETÓN

Un veterano jubilado me manda a decir esto sobre la crisis de la CSS: ‘Sacrifiquémonos exigiendo una auditoría forense integral (administrativa, financiera y de prestaciones médicas), incluyendo los estados financieros de los últimos siete años, la mora patronal de los últimos diez años...'. ¡Me parece!

NUEVO TITIRITERO

Alguien me manda esto: ‘Ahora Pacha se saca de la manga el plan Arcángel dizque para garantizar seguridad y bienestar a la población. Hay quienes le piden que diga la verdad, ese plan es para crear el cinturón de protección al Papa y la JMJ de los curas. No comamos cuentos'.

SE LO TRAGÓ

Ayer se conoció que Banvivienda fue adquirido por Global Bank, lo que pone muy interesante el negocio bancario en Panamá y cómo empiezan a moverse los grandes para comerse a los banco chicos. Dice que la adquisición fue por la friolera de 245 melones.

NO PUEDE PASAR

Dice que la exviceministra María Fábrega fue a ver al Loco ayer y no la dejaron entrar. Dice que los custodios dijeron que solo entra el que autorice el comisionado Price. Cuando la exministra les dijo que la norma establece que quien decide eso es el detenido, los guardias dijeron que siguen órdenes. Ahora la abogada le pide al CNA que se pronuncie. ¡Mi madre!

POR EL COSTADO

Dice que el que viene por los costados y con mucha fuerza es Ricardo Bustamante, quien busca la candidatura a representante por Ancón por la locura. Que el hombre es la apuesta de CD para ese corregimiento. ¡Ay padre!