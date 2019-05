La llorona del 25 de mayo del 2019

La Llorona

MOVIENDO FICHAS

Me mandan a decir que El Patrón está empujando a un Allan Petrosqui, como nuevo gerente de Tocumen S.A. Que dice que está empujando al hombre a como dé lugar, pero ya varios empresarios dicen que eso es como dejar seguir la misma fiesta de los últimos cinco años. ¡Mi madre!

MOVIENDO FICHAS II

Que el tal Allan Petrosqui trabaja directamente con el grupo del Patrón en Bahía y que lo justo es que nombren allí a alguien sin vínculos comerciales ni laborales de ningún sector. Que se ponga en el cargo a alguien que genere confianza a todos los empresarios. ¡Cara...mbola!

ALISTANDO MALETAS

Alguien comentando que más de 100 funcionarios viajarán a China por 20 días, antes del 30 de junio y entre ellos, van tres de la Secretaría de Comunicación como parte del último periplo de Pacha antes de concluir su administración. ¡Ataja!

TRIQUIÑULAS

Me llegan informes de que Isabelita La Mala, ‘aún no registra que se va hasta lo ultimo va seguir humillando al personal de experiencia, quitándolos para poner a su gente de Gestión Estratégica, que no tienen ni idea de qué es Trasmisión de Mando'. Le mandan a decir a Nito que preste atención, porque le pueden boicotear el acto. ¡Chanfle!

ULTIMA PUÑALADA

Alguien que sabe de estas vainas, dice que como buen banderillero AUPSA se apresta con un Jefe de Salud Animal del MIDA y otros funcionarios entre ellos uno del MINSA, a darle la ultima estocada al moribundo sector agropecuario. ¿Cómo es eso?

ULTIMA PUÑALADA II

Dice que en sus últimos suspiros antes que desaparezca, se alistan a viajar a México, dizque a verificar 13 plantas de carnes y lácteos. Última arremetida cual bestia herida de muerte. ¡Ojo Nito, que te cornean desde las gradas!

A LO BAJITO

Empresas españolas están bateando de home run esta semana, porque se han llevado a lo bajito, casi 900 melones en obras licitadas en Macondo. Se trata de la construcción del nuevo hospital del Niño y la extensión de la línea uno del Metro. ¡Joder tío!

SORPRESA

Alguien comentando que todo parecía indicar que la licitación de la extensión de la línea uno del Metro iba derechito a un consorcio chino que terminó descalificado. La sorpresa fue que OHL llegó con un precio bien bajo y terminó llevándose el pastel.

PA' LA CASA

La que luchó como gato boca arriba fue Teresita May, la primera ministra de Inglaterra, quien no pudo con el brexit y terminó renunciando. Bueno, con Teresita, el brexit se ha llevado por los cachos a dos primeros ministros. El primero fue David Cameron. ¡Santa cachimba!

LOS VICES

Alguien me comentó que como vice de Finanzas va una Katiuska Correa, quien parece ser una crak en materia de calificación de riesgo y demás hiervas aromáticas de la deuda y como vice de Economía el tal David Saied. Que ambos acompañaran a Héctor Alexánder en el MEF.