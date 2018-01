La llorona del 25 de enero del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



CHEQUECITO

Lo que parece que va a dar qué hablar es un cheque que recibió un ex candidato presidencial. No me pregunten más, porque esto va a revolver una olla. ¡Cara…mbola!

LÍO ENERGÉTICO

Dicen que hay un trepa que sube y negociaciones de todo tipo, a ver cómo se calman las aguas con el berenjenal de la generación eléctrica a base de gas.

RONDANDO LA PLAZA

Dos bancos chinos, entre los más grandes del mundo, ya están rondando la plaza local pa' abrir sucursales. Parece que se huelen un jugoso jamón con la vaina de la ruta de la seda y las nuevas relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y Panamá.

CUESTIÓN DE SEMÁNTICA

Le mandan a preguntar a los que promueven casamientos entre personas del mismo sexo que ¿si están dispuestos a aceptar una ley que reconozca todos los derechos que reclaman, pero que no diga la palabra ‘matrimonio'? ¡Interesante!

PA' LOS TIGRES

Dice Juan Jované que la vaina está peluda en Panamá, porque para el año 2000, por cada cien dólares que producía un trabajador recibía de vuelta 38.70; hoy, en 2018, por cada cien dólares, el trabajador recibe de vuelta 24.60.

PA' LOS TIGRES II

Ayer Jované fue a la Corte Suprema de Justicia y demandó el aumento del salario mínimo que entró a regir este mes de enero. Según Jované, es insuficiente para cubrir el exorbitante aumento de precios en los productos. ¡Chanfle!

GASTOS CUESTIONABLES

Dice que el gobierno se va a gastar 3.4 melones para el mantenimiento de la recién inaugurada cárcel de David, en Chiriquí. Alguien que saca números dice que ojalá esa misma cantidad de plata se reservara para mantener una escuela.

DE ESPAÑOLES

Lo dijimos hace varias semanas que un hospital cocotudo había pasado de manos panameñas a españolas. Se trata del Centro Médico Paitilla, que parece que ahora está en manos de una cadena de hospitales españoles.

BANQUETE DEL GOLOSO

Ayer al mediodía, en el área de Marbella, un agente del tránsito con evidente sobrepeso, se dio a la tarea de embarcar en grúas a casi una docena de vehículos. Lo peor es que compartía su alegría con los conductores de las grúas. ¿Hasta cuándo este suplicio?

INJUSTICIA

La condena por solo 25 años del hijo que asesinó, picó y metió en maletas los restos de su padre, es algo en que debemos meditar sobre nuestra justicia. Ahora dicen que quiere cumplir condena en una cárcel en Gringolandia. No les extrañe que dentro de algunos años retorne al país de vacaciones muerto de la risa, cuando debe purgar cadena perpetua.

MIÉRCOLES NEGRO

Al que tampoco le fue muy bien esta semana fue al ex presidente Lula Da Silva. El hombre fue por lana y salió trasquilado. Pedía anular una condena en su contra y lo que hizo el tribunal de apelaciones fue subirle 3 años más a la condena.

MOVIÉNDOSE

Los que empezaron a moverse rápido fueron los abogados del Loco en Miami, para presentar una fianza de excarcelación ahora que se abrió ese portillo. Dice que antes de terminar enero, presentarán la fianza a ver si logran un respirito.