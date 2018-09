La llorona del 24 de septiembre del 2018

La Llorona

PANDEMONIO

Me mandan a decir que la Iglesia San Judas Tadeo no podrá usar el Roberto Durán para su festividad del 28 de octubre y no saben por qué, ya que es un acuerdo de años. Desde hace 20 años las festividades de uno de los santos más populares de Panamá se celebran en el Roberto Durán, pero ahora, inexplicablemente, no lo ceden para el evento del 28 de octubre. ¡Mi madre y el despelote que se formará si lo hacen en la iglesia!

CASI SE MUERE

Ayer el periodista James Aparicio hijo estaba con unos empresarios en Coffee Bean de Punta Pacífica y ladrones llegaron y los encañonaron. Fue a eso de las 9:00 a.m. se llevaron los relojes Rolex de los empresarios y los celulares de todos. ‘Una cosa es verlo en las redes, otra es vivirlo', dijo el periodista. ¡Pura percepción!

INCREÍBLE

‘Nos encañonaron y robaron artículos de valor. Ya no se puede estar en ningún lugar aquí. Y lo peor, aquí en Panamá te roban en 5 segundos pero te toma dos horas formalizar una denuncia en Avesa', de acuerdo con James. ¡Increíble!

JORDI

Alguien me manda esto: ‘Los tecnológicos del TE ya tienen en la mira a uno de los 4 publicistas que contrató a un andorrano para campaña sucia. Todo indica que tiene cuentas en Andorra y se llama igual que el Negro del WhatsApp'. ¡Joder tío!

EMBAJADA CHINA NO VA

La canciller afirmó que Amador dejó de ser opción para la embajada china. Debemos agradecer la alerta sobre esto que hizo ‘Willy' Cochez en un video y a los miles de panameños que también se pronunciaron. ¡En hora buena!

NO VA

De un fanático: Así como dice el viejo merengue dominicano: ‘no hagan caso, no hagan caso, son rumores, son rumores', Oscar Osorio Jr., no será el cuarto bate. No correrá pa' presidente para la liga del béisbol chiricano. Dice que Manuel Sánchez es el virtual ganador, que solo espera que se celebren las elecciones y ganará con más del 90% de los votos... Que ahí termina el noveno episodio y esto, ‘no son rumores, no son rumores'.

ADIVINANZA

Me dejaron este acertijo: ¿quién es el exministro, que quiere ser diputado en Panamá Oeste, cuya empresa produjo severos daños por contaminación en el río Caimito?

ADIVINANZA II

Dos pistas: el ahora candidato tiene un jet privado, y es parte de una empresa de mosaicos y baldosas bastante conocida. Si con estos adelantos no adivinas, te dejo esto de tarea.

OTRA DE MIMITO

Me cuentan que el que ayer salió al paso con el tema de los ‘call center' fue ‘Mimito', que le dejó un mensaje a los políticos tradicionales: dejen la pelea, que la gente lo que quiere son respuestas, la gente no come Twitter.

ADVERTENCIA

Me contaron que un pesado del Comité Olímpico Internacional le llamó la atención a Mario, el de Pandeportes, por ‘la mala relación' con Camilo y su combo del COP. El repelón del COI no le cayó bien a la cúpula de Calle Cuarta.

ADVERTENCIA II

En la nota, le exigen al arquitecto a cargo del deporte que respete la autonomía del Movimiento Olímpico panameño ‘a fin de evitar una interferencia indebida'. Todo esto, al calor de las elecciones deportivas, que se concretarán en diciembre de este año.

DE LA RED

A propósito del caso de la CA, Magaly Castillo escribió en la red: ‘Este fallo es tan absurdo como la reciente decisión de una juez de garantías que mandó para su casa a un delincuente que había penetrado a una casa con arma blanca…'. Eloy Alfaro le respondió: ‘El fallo de la CA no tiene nada de absurdo. Es ajustado a derecho y lo hubiera sido aunque no se hubiera recuperado el monto prestado'. ¡No los sienten en la misma mesa!