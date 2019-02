La llorona del 24 de febrero del 2019

La Llorona

ROMPE RELACIONES

Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con Colombia, acusando al vecino país de conspirar contra su Gobierno: ‘La paciencia se agotó, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. ¡Fuera de aquí, oligarquía!", dijo Maduro.

DESERTAN

Algunos militares desertaron de Venezuela y pidieron asilo en Colombia. La vaina está color de hormiga y en cualquier momento puede formarse un pleque, pleque. La ayuda humanitaria que entraría desde Colombia, todavía no ha podido pasar.

POR LA ORILLITA

Mucha gente comentando el papel de doble agente de Panamá. Por un lado está apoyando a Guaidó, pero por el otro no le entrega las credenciales a la embajadora de Guaidó. Que esta vaina de estar con Dios y con el diablo, como que deja muy feo al Gobierno. ¿Qué me dice Isabelita?

EL MÁS TORRIJISTA

Unos reunidos en el parque de Santa Ana preguntándose ¿quién es más torrijista, Blandóncito o Cortizo? Dice que la pregunta sacó las carcajadas a más de uno. ¡Cara…mbola!

MARTINELLISTAS CON NITO

Me mandaron esto: En la primera semana de marzo se prepara el primer de evento de Martinellistas Con Nito. Eso me recuerda ‘Soy PRD, pero me estoy volviendo loco'. Ahora es al revés. ¡Plop!

SORTEO DE DEBATE

Ya que hablamos de políticos en campaña, mañana en La Decana, se realizará el sorteo para el debate de vicepresidentes que será el 12 de marzo. Este debate es organizado por La Estrella y Medcom.

CABREO

Los residentes de Punta Paitilla se preguntan ¿por qué las autoridades permiten fiestas escandalosas hasta altas horas de la madrugada en el Club Unión? Hay mucha gente cabreada, por esta bullaranga.

VIEN EL CUCO

Autorizados por los mosqueteros del Tribunal Electoral, Ciudadanos Unidos por la Constituyente (CUCO) empezó a recoger firmas en todo el país. Para convocar a la Constituyente desde esta forma, se necesita el 20 por ciento del padrón electoral.

ENTRE MAGISTRADOS

Dice que la pelea entre magistrados de la Tremenda Corte está llegando a niveles intolerables. Que algunos no se pueden ni ver y esto puede resultar muy serio a la hora de decidir los casos.

JAMONCITO

Poco más de medio millón de muchachos entre 18 y 25 años es la base del electorado a las que le van a caer en plancha a ver cómo los convencen. Empieza la vaina la otra semana en pleno Carnaval.

DE PLÁCEMES

Hoy La Decana cumple 170 años de estar circulando entre los panameños. A todos los amigos, lectores, colaboradores y anunciantes, gracias por todo su apoyo. Vamos por 170 años más.