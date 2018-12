La llorona del 24 de diciembre del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



MOTÍN EN EL TE

Me dicen que para pagar la planilla de los captadores de firmas para los candidatos independientes, se hacen dos cheques a nombre de dos funcionarios administrativos del departamento (Dirección de Organización Electoral y Partidos Políticos) del TE, de manera que ellos paguen en efectivo a los muchachos. Resulta que una de las firmas no coincidía y no les cambiaron los cheques. Resultado: un mini motín de los pelaos que se cabrearon y no trabajaron.

FIRMAS RECHAZADAS

Alguien comentando que justo es lo que pasa con las firmas que recogen los candidatos de libre postulación, pero a la hora de la verificación, muchas se rechazan porque supuestamente no coinciden. Con los cheques rechazados, pasó lo mismo con la firma de los propios funcionarios del TE. ¡Cará…mbola!

EL VICE

Dice Pisco Márquez que Lombana le propuso ser su vicepresidente en la nómina de la libre postulación, si alcanza la candidatura. Esta es el primer nombre de vice que postula un precandidato independiente. Lombana va de cuarto en la recolección de firmas.

VA POR EL UNO

Los que le metieron velocidad a la recogedera de firmas fue la gente de Ameglio. El hombre ya dejó en el tercer lugar a Dimitri, donde dice que si se alela, Lombana lo pasa. Que la gente de Dimitri está a punto de Tafil, porque los nervios ya los tienen sin uñas. ¡Ataja!

BASTA DE ESCUADRONES

Ya la gente en C-3, le recrimina al Chivo Vega Pino, que pese a los varios escuadrones especiales que dice han implementado, cada día es mayor el riesgo que se vive en la provincia. Policías acuartelados, barrigones, celulíticos y cogíos en colesterol, como que no sirven en las calles.

¡AY PAPÁ!

Los jubilados están mentalizados para permanecer en las calles durante mucho tiempo o hasta que se satisfagan los estimados salariales que le han planteado al Gobierno. Y estos no son como los cuatro gatos que tenía Eladio el de la ‘Beebop'. También van a exigir que García Valarini, meta en el cuadro básico el Sildenafil, para reactivar el ‘bicho'. ¡Madre Santa!

NO MIREN AHORA

Pero los médicos especialistas del HST, comentan a voz en cuello, que la culpa de los retrasos en la construcción del necesario Hospital del Niño, se debe a la intervención del Temible, que ansía que un consorcio amigo, se haga con el contrato. Eso dicen los galenos.

TE CONOZCO BACALAO

Así les dice el elector a varios de los que se pegaron a la campaña ‘No a la Reelección', que aspiraban a ser ellos los que llegasen a la Asamblea y a los municipios. Al despojarse de sus máscaras, la gente le perdió el interés a esa fallida campaña. Habrá quienes no repitan, pero no será por esos personajes. ¡No suben la loma!

FAVORITISMO

La gente observa que los de la Región Metropolitana, le tienen tomada la medida a los chinos en los barrios, por deficiencias en los manuales de salubridad. Pero nada dicen, ni hacen contra el foco infeccioso que representa el mal llamado Mercadito de Calidonia, donde la contaminación cruzada, las moscas, ratas, cucarachas, alacranes, parecen animales domésticos.

COGÍO EN SOBRE PESO

Su conoció que el camión cargado de material ferroso que se volteó en una transitada vía, estaba súper cargado de peso. Esto viola normas de conservación de la red vial y acelera el deterioro de calles y avenidas. Y nadie vigila eso. ¿Qué pasó con Pesas y Dimensiones? ¡Así hay cientos por esas calles!