La llorona del 24 de agosto del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



CUARTO PUENTE

Como la procesión del Cristo de Portobelo. Un paso pa' lante y otro para atrás está el Cuarto Puente sobre el Canal. Con este asunto, terminará el GobierNito y los chinos no entregan el bendito puente. ¿Qué tienen que ver los gringos?

CUARTO PUENTE II

Como si fuera poco con el Cuarto Puente, la Asamblea nombró una subcomisión presidida por el diputado Roberto Ábrego, en compañía de Leopoldo Benedetti y Crispiano Adames, para investigar al consorcio Panamá Cuarto Puente, por supuestos casos de corrupción, y por la "banalidad" de las repuestas que se brindan. ¡vea pues!

TÚNEL

En el MAC citaron a varios periodistas a las 9 a.m. y la directora se retrasó 45 minutos. Cuando llegó, vio a algunos colegas tomando fotos y entró en crisis...

PATITO FEO

Alguien comentando que Odebrecht ahora parece el patito feo, porque como no da coima, la tienen a un lado. ¿Y entonces?

POR DARIÉN

El secretario de Seguridad de Trump estuvo recorriendo Darién. Dice que ahora más que nunca tiene que funcionar el tapón, porque la idea es que se frene la cantidad de migrantes que va pa'l norte. ¡Esto se pone interesane!

BUSTO

Por los lados de la Universidad me mandaron a decir que Tutankabrón donó un busto de Pedrarias a la Fundación Panamá Viejo y que está justo al frente de las instalaciones. Que no entienden cómo fue que no usaron esta misma imagen pa' la moneda. ¡Ay santo!

DE COLECCIÓN

Ya que hablamos de las moneditas de Pedrarias, me cuentan que aparte de los tres millones de monedas de a peso, también se mandaron a hacer otras coleccionables con valor de 75 dólares cada una. ¡Santa cachimba!

SICARIATO

Por los lados de la Transístmica, donde está el edificio Bolivín se echaron a dos personas los sicarios que los encerraron para terminar con sus vidas. ¡Ave María, cómo anda la inseguridad!

BLOQUEO

Los gringos le torcieron el brazo a las Grandes Ligas que comunicó que ninguno de sus miembros puede jugar en la liga de béisbol de Venezuela. ¡Mi madre!

RED DEL ORO

Las autoridades desmantelaron una red que se dedicaba a traficar oro desde Macondo. Ocho personas fueron capturadas, entre ellas un funcionario de Migración de Colombia. Durante la operación denominada ‘Esplendor' fueron ocupados bienes por $20 millones.

EL PAPARAZZI CRIOLLO

A un hombre que se dedicaba a tomar fotos de bellas damas en distintos lugares públicos y las subía a las redes sin lucrar con ello, se lo llevaron para la chirola. Salió esposado como un criminal. Comenta alguien que otros han pinchado y fotografiado violando la intimidad y están libres como inocentes criaturas.

QUEJA

Dice que hay un malestar de funcionarios de la CSS, porque a los farmaceutas y técnicos de la institución les han bajado sus horas de trabajo de 8 a 6 horas laborables, mientras que el personal administrativo seguirá laborando sus 8 horas. ¡Cara...mbola!