La llorona del 24 de agosto del 2018

La Llorona

LOS VOLDEMORT

Ahora dicen que la familia Martinelli son los Voldemort. Ahora no quieren que nombren sus nombres y apellidos en informaciones periodísticas, igualito que el difunto Hugo Torrijos, quien también hizo el intento, pero le salió el tiro por la culata. ¡Joder!

EL CANTALANTE

Me contaron que un Porfirio hizo gárgaras de anís con seco, miel de abeja, limón y ajo y por último se tomó un traguito de coñac, pa' afinar la voz mientras echaba el agua a un Virzi en una delación que acordó con el Ministerio Público. ¡Santa cachimba!

DOBLE AGENTES

Ahora nos enteramos que en la planilla 080 habían nombrados un tutiplén de gente que trabaja en medios de comunicación social. Nadie sabe hasta ahora cuántos, quiénes ni de qué empresa, pero ahora los medios están averiguando cuántos doble agente estaban en sus plantillas. ¡Santo!

DONDE ZAMBO

Tremenda pelonera ha cogido la fiscal que perdió el caso de la Caja de Ahorros. La razón es que pese a no haber peculado ni estafa, metieron preso a un poco de gente y al final un juzgado echó todo para abajo. Pero la fiscal quiere seguir apelando. ¡Cara…mbola!

DE LA RED

Esto lo escribió Asvat: ‘Ya ven no me equivoqué. Si el préstamo se pagó no hubo lesión ni estafa. Sin embargo, mantuvieron el Gerente preso por largo rato'.

DE LA RED II

Dice Juan Carlos Tapia: ¿‘Saben cuánto le costaría en honorarios de abogados a los 22 sobreseídos de la CA, si la fiscal derrotada apela? Alrededor de medio millón de dólares. Por otra parte, el costo al Ministerio Público un poco menos; la diferencia es que el costo del MP lo paga el pueblo panameño'.

SIGUEN LAS FIRMAS EXPRESS

Dice que a Lombana le fue bien con el ‘Firma Express' y vuelve hoy con el sistema al inicio de la rotonda de la vía Israel, donde antes estaba Arrendadora Económica. Los horarios son: Viernes 4 a 8 pm; sábados de 10 am a 6 pm y domingo de 11 am a 4 pm. ¡Más bien!

LO MISMO DE SIEMPRE

Dos de los bandos que están enfrentados por la nominación presidencial en el PRD, están lanzándose toda clase de misiles de corto, mediano y largo alcance, en aras de minar las proyecciones de sus contrarios. Al parecer no han entendido que llevan dos derrotas consecutivas y si no cambian su manera de hacer ‘política'•, volverán las ‘oscuras golondrinas'. Mejor que reflexionen, le mandan a decir.

SE CALIENTA EL ARROZ

Las cosas por el IMA se están calentando. A tal punto, que Candín Cárdenas tuvo que salir de su sarcófago, para sentarse en el abanico y embarrar a los que lo estaban involucrando en el negociado de arroz con Guyana. Dijo cosas que no estaban en los registros de los que llevan estadísticas. ¡Santo Cielo y viene más, porque callado no se quedará!

EN MODO EXPLOSIÓN

Dice que en el Complejo están preparándose pa' formar un alboroto al nuevo director del Cajetón, si se le ocurre volver a nombrar al hombre de los dos sombreros. Ese mismo que dirige en la Policía y dirigía en el Complejo. ¡Santo!

ESPERAN EL GUABANAZO

Los integrantes de una campaña a la alcaldía, están ‘subiendo y bajando santos', esperando el ‘guabanazo', que les tiene preparado El Camaronero en la Avenida Balboa. Se habla de un movimiento extraño de 4 K, que sorprenderá a propios y extraños. Todos los que aspiran a ese cargo, están que no saben por dónde, les puede salir la ‘bruja'. ¡Ave María!