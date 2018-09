La llorona del 23 de septiembre del 2018

La Llorona

PRIMERAS ESCARAMUZAS

Ya pasó en Nicaragua y aquí, so pretexto de solucionar la crisis de la Caja de Seguro Social vuelven con la misma fórmula de aumento de edad y aumento de cuotas. La vaina es que la gente no se traga el cuento y está dispuesta a ir a las calles. ¡En guerra avisada…!

MODELO MEDELLÍN

Le mandan a decir a los gurús que quieren meterle la mano en el bolsillo a los asegurados que estudien mejor otras fórmulas de solución para engrosar los fondos del Cajetón. Un buen modelo son las Empresas Públicas de Medellín. Que la cabeza no es solo pa'l sombrero.

EN PANGA

Me dicen que el sistema en Aduanas se cayó y ya viene fallando desde hace varias semanas. El caso es que tuvieron que apagar el sistema y hacer a mano las liquidaciones. Los empresarios de Zona Libre mandaron una nota muy fuerte quejándose de la ineficacia. ¡Cara…mbola!

EN UN BOSQUE, DE LA CHINA…

Dice que hay nerviosismo por lo que pueda ocurrir con las visas gringas, más que ahora se enteraron que los gringos de la DIA (Defense Inteligence Agency) se han dedicado a investigar todo lo relacionado con lo que pudo perderse en el bosque de la China. ¡Ataja!

EN UN BOSQUE, DE LA CHINA…II

Dice que ya una persona que tiene que ver con tratados lo advirtió. Que vio varias vainas chuecas y previó que algo iba a ocurrir. ¡Santa Bárbara bendita!

PA' LOS TIGRES

Dice que los economistas están previendo que la economía panameña no alcance los 4.2 por ciento este año. Que un gran impacto tuvo la huelga de los trabajadores de la construcción que se prolongó por un mes.

EN LÍOS

A propósito, uno de los grandes constructores del país tiene traba'o a los bancos con 150 melones y dice que más de un banquero se come las uñas, porque si la vaina no arranca bien, son ellos los que están en problemas.

EN LÍOS II

Me dicen que otro de los grandes, grandes constructores tiene para'o tres mil apartamentos de todos los segmentos y la vaina no se mueve. Que paralizó algunas obras, porque no vale la pena seguir invirtiendo.

HUELE A PODRIO

Alguien me manda a decir que algún cocotudo quiere imponerle al Valenini que nombre en la Dirección Administrativa a la mentada "Soy la Precius" que era del trío de perseguidoras que llevaron al caos al Diplomático. Investigue sus negociados de limpieza en la 24 de Diciembre. ¡Auditen, auditen!, le mandan a decir.

PERRO HUEVERO

El tipo que una jueza soltó, justo después de que una víctima lo sometió, no pasó ni 24 horas en la calle cuando lo volvieron a agarrar con las manos en la masa. Decían en mi pueblo, que perro es huevero aunque le quemen el hocico.

VOY POR MI CARGO

Dice que cinco personas se han postulado para el cargo de director de la Caja de Seguro Social: Patrick Fahy, Felipe Estribí Álvarez, Julio García Valarini, Dídimo Almanza Moncayo y Pedro Perea.