La llorona del 23 de mayo del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



RENUNCIÓ

El que siguió el camino de Isabelita fue Emanuel, el embajador de Panamá en Washington, quien declinó la designación como miembro de la Junta Directiva de la ACP. Hay que reconocer la decisión tanto de Isabelita como de Emanuel, porque aquí la palabra ‘renuncia', estaba perdida. ¡Aplausos!

SE QUEMA EL RANCHO

Alguien me manda a decir que sería bueno que Contraloría se diera una vuelta por la Dirección de los Bomberos, que se ha convertido en una agencia de viajes. Dice que los directores se han convertido en viajeros frecuentes, además deben revisar lo que está ocurriendo con las licitaciones, que siempre ganan dos empresas que están muy cuestionadas. ¡Mi madre!

JUEZa TRAVIESA

Y mandan a decir que la Jueza Octava está que no sabe qué hacer por una fianza que dio en un caso de buses. Que por allí la gente de la Tremenda Corte está por ordenar una investigación por las denuncias que hay y donde lo que sale a relucir es la caja registradora. ¡Mi madre!

JUEZa TRAVIESA II

A propósito de la Jueza Octava, dice que la obligaron a botar y a denunciar a su carnal aparición. Ahora no conoce ni sabe ni ha escuchado nananina. ¡Ataja!

OÍDO, KENIA

Mandan a decir a la procu que deben llevar a los 3 asistentes y 6 funcionarios que la susodicha botó, para que también declaren, porque los de ahora no saben nada y están amenazados. Que en el Juzgado Octavo saldrán bellezas. ¡A huir!

NO VA AL HIPÓDROMO

El Clásico Presidente de la República no contará, una vez más, con la presencia del primer mandatario de la Nación. Parece que el Pacha prefiere que acuda Isabelita para entregar el trofeo al propietario del caballo ganador.

NO ENTENDÍ

Me enviaron un tuit en donde se anuncia que Pandeportes es patrocinador oficial del concurso de belleza Señorita Panamá. La verdad, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Desde Juan Díaz, me cuentan que ni Mario ni Alberto saben nada.

NO ENTENDÍ II

Si la prioridad de Pandeportes es atender por el Estado las cuestiones del deporte y sus federaciones, no sé qué hace metida la institución en un concurso de belleza. ¿Será que habrá alguna competencia deportiva en particular?

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

En una reciente intervención televisiva, el procurador de la Administración, Rigoberto González, calificó como ‘extraordinaria funcionaria' a la actual secretaria administrativa del Órgano Judicial, Vielza Ríos, quien se lució durante una presentación ante el Pacto de Estado por la Justicia.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO II

Según Rigoberto, la ‘excelente presentación' de la doctora Ríos se desarrolló, antes del 5 de mayo, con la presencia de los candidatos presidenciales, quienes comprendieron la difícil situación financiera por la que atraviesa todo el aparato de justicia de Panamá.