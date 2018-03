La llorona del 23 de marzo del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



LE SALIÓ LA BRUJA

Al que le salió la bruja fue a Gaby. El hombre parece que entró sin verificación a Miami y un mecanismo que tienen los gringos sobre extranjeros que ‘amenacen la seguridad nacional' lo detectó e inmediatamente lo retuvieron. Gaby tiene orden de captura internacional y una alerta en la Interpol, a pedido de Panamá. ¡Chanfle!

SE LE SALIÓ EL COBRE

Al que parece que se le salió el cobre fue a Moya. Ahora que lo destronaron de su reinado en Ambiente, la comisión legislativa que heredó de Melitón, que se fue a la ONU, según Dana, el Moya la agredió verbalmente. ¿Qué le habrá dicho?

HASTA QUE SE DESPELUCÓ

Dicen que el exmagistrado Blower hasta que se despelucó ayer, cuando supo que le otorgaron una nueva medida cautelar que hasta le permite trabajar. Parece que va a empezar a ejercer en la firma de Alejandro Pérez. ¡Vea usted, mijo!

GORDITOS

La gente que sabe de estas cosas señala que los $1.7 billones que ganó el Centro Bancario de Panamá se deben a que subieron las tasas de interés de préstamos usando de excusa los aumentos de la FED en USA. ¡Hasta que se relamen!

TODO PA' MÍ

La vaina es que con el aumento de los intereses en los préstamos, los bancos se han comido el filete solitos, porque dejaron sin aumento lo que le pagan a los ahorristas. Y ese mismo conocedor de la materia se pregunta cuánto habrán pagado en impuestos ante semejante utilidad. ¡Ataja!

ESTAMPIDA

Ahora que el régimen del madurito está cocinando a fuego alto a Venezuela, Panamá y Costa Rica están temiendo que venga una nueva oleada de venecos a estos países. Parece que eso fue lo que hablaron Pacha y Solís, en la reciente reunión que ambos tuvieron en suelo tico.

MUY TRANQUILO

El mello de la Asamblea anda muy tranquilo después de que le anunciaron la cautelación de sus bienes por el Tribunal de Cuentas. Me contaron que como no hay movimiento de investigación, no tiene de qué preocuparse.

TAQUILLA

Una que me soplaron de las inscripciones del CD es que una representante de corregimiento en San Miguelito, que se supone es ficha de la gente del Loco, hizo todo lo posible por salir al lado de Rómulo; pero a la hora de inscribir, nada en dos platos... parece que en las primarias, no irá para ningún lado.

INTRANQUILOS

Por los lados de la DGI, desde el lunes hay una especie de reino del terror. Lo primero, nadie entra y nadie sale cuando comienza la hora de trabajo; lo segundo, todos pasan por el detector de metales, que colocaron en toda la entrada de la institución. Para rematar, varios declarantes se quejan de que los mandan a formar fila, cuando tienen todos sus papeles en orden.

INTRANQUILOS II

Me informaron que la situación tiene muy incómodos a los trabajadores, y a los contribuyentes, molestos, porque muchos llevan miles de dólares para ingresar a las arcas estatales, y sencillamente, no les paran bolas. Tras la salida de Publio, la cosa se ha puesto ‘toff' por esos lados.

INAUGURACIÓN

En David, se ha hecho un llamado para que los chiricanos vayan el sábado 24 a la ‘verdadera' inauguración del Kenny Serracín. Todo está listo para que ese acto se haga el viernes, con el Presidente en el palco central. Dicen por allá que es mejor ir el sábado, cuando ya no estén los políticos en el nuevo estadio.

ALÓ, AROSEMENA

Los residentes de la barriada El Campesino en la tierra de Ñato Califa amanecieron el miércoles con la buena nueva de que el ingeniero Samudio, divisionario del MOP, está arreglando solamente la calle colindante con la casa de un hermano de su inchi pinchi, el exrepre Pedro Ñamu, dejando las otras calles sin arreglar. ¡Cómo?