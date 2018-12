La llorona del 23 de diciembre del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



¡QUÉ VA!

Dice Blandoncito que no hay ninguna posibilidad de alianza entre ñames y locos. Que sería totalmente incongruente con la posición ‘que he sostenido a favor de una profunda reforma institucional y del cambio constitucional a través de una Constituyente'.

POR DEBAJO

Lo que a mí me dicen es que por debajo, la vaina de la alianza entre locos y ñames fue planteada. Que los locos encabezarían la nómina y que la Alcaldía de Panamá quedaba pa' la ñamura. ¡Santa Bárbara bendita, esto se pone cada día mejor!

GALLOS Y PERREDISTAS

Los que sí se aliaron fueron los gallos con los perredistas. Ayer fue la reunión de los convencionales y la votación fue unánime, dándole total respaldo a la candidatura presidencial de Nito. ¡Cara…mbola!

A UN HILITO

Lo que también se está cuajando es la alianza entre los locos y Alianza de Arenita Muñoz. Que esa vaina está a punto de anuncio. Que Alianza no se fue con el PRD, porque no le bajaron a dos candidatos a repre que Arenita exigía. ¡Mi madre!

RUNRUNES

Ayer circuló como pólvora que el hombre que dirigió la Procuraduría Paralela, Rogelio Saltarín, había fallecido, información que luego fue desmentida. Lo que sí me dicen es que el abogado sí está sumamente grave en un hospital.

NEGOCITO

Me dice alguien que para la ATTT, no ingresar a tiempo las infracciones al sistema, es un negocio redondo. Los infractores van a pagar y no existe, puede demorar varios meses, y cuando es ingresada automáticamente es desacato, los usuarios ni se enteran del mismo. ¡Chuleta!

DESACATO CONVENIENTE II

Como en la ATTT todo anda manga por hombro con su director, así mismo anda el sistema informático, no interconectado con nada ni nadie y totalmente obsoleto. Es una mera agencia de cobros, a 5 y 10 palos por desacato de boletas no registradas a tiempo y que el infractor lo obligan a pagar. ¡Tremendo negocio!

CUIDADO CON LAS CARNES

Ahora que los ganaderos están en guerra con el gobierno hay que tener mucho cuidado con las carnes, el consumidor no sabe cuáles son importadas que vienen congeladas, que se las venden como frescas.

PARA QUE ESTÉN ENTERADOS

Alguien me cuenta que para rematar, en Puerto Armuelles, con la anuencia de la autoridad veterinaria del MINSA, este martes se mató un animal enfermo. ¿Y la salud publica dónde queda?

VIVAZOS

Se conoció que en el IMA se detectaron a varios que se las ingeniaron para vender jamones subsidiados a personas que no hacían filas, ni recibían los famosos tiquetes certificados. La cosa se descubrió y la alta gerencia de la entidad, aplicó los correctivos a tiempo.

COMENTARIOS

Alguien recomendando que sea una televisora de España, la que le haga un reportaje a la labor humanitaria del camarógrafo metido a periodista Luis Casís, que en Medcom, lo usan como imagen de su RSE. Los comentarios dice que Casís está siendo asediado por dos aspirantes a la Presidencia, que le han propuesto que los acompañe en la nómina.