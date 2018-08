La llorona del 23 de agosto del 2018

La Llorona

PLEQUE, PLEQUE

Los veterinarios dijeron que hasta aquí llega su paciencia, luego de que no les han cumplido los acuerdos de la huelga pasada. Que desde hoy empieza una huelga nacional y que promete, va a poner a sufrir a más de un matadero. ¡Santa cachimba!

NI LA VEN

Dicen que La Russo no asiste a ninguna reunión de la Tremenda Corte, donde se toque el tema del Loco. Dicen que no quiere enredos en ese caso y mejor que vayan los otros a atender este asunto. No quiere ponchera de ninguna clase.

PARA CHINA

Una fresquita que me llegó ayer. Me enteré que luego de su reunión ayer con la Concertación, Kenia toma vuelo hacia China. ¿Y esa vaina?

SIGO FIRME

A propósito de Kenia, dice que se mantiene en su posición firme de todo lo que dijo sobre el magistrado De León. Ahora le toca el turno a De León, quien también fue citado a la Concertación.

CULEBRÓN

Dice Kenia que las investigaciones sobre Odebrecht están ahora centradas en el proyecto Remigio Rojas y la autopista Madden-Colón. ¡Ay padre!

ZAPATERO A TU ZAPATO

Dice Gerardo Solís que los banqueros tienen que vender sus acciones de los bancos o de los comercios, pero no pueden tener ambas al mismo tiempo. Que eso estaba en la ley original. Solís propone que la banca haga su trabajo en la banca y que los dueños de bancos dejen de meterse en el comercio, la industria y la agricultura. ¡Ajoooo!

NO ME BAJO

A propósito, Solís estuvo ayer por La Decana y dijo categóricamente que él no se va a bajar, luego de la decisión que en este sentido tomó el exalcalde Juan Carlos Navarro, quien declinó su precandidatura para apoyar al Toro.

PELONERA

El que ha recibido una pelonera, luego de publicar su planilla en la 080, fue el diputado y pre candidato a alcalde Beby Valderrama. El hombre dijo que con la palera que ha recibido, dificulta que otros diputados vayan a hacer lo mismo.

CHEQUECITOS

A propósito, dice que Beby devolvió un poco de cheques que correspondía al pago de un sobrino, quien estaba en su planilla, pero vivía en México. O sea, nunca cobró los cheques, según dio a entender. ¡Santa Bárbara bendita!

AL POR MAYOR

Según El Camaronero, por lo menos 900 empresas tenían empleados que estaban nombrados en la Asamblea, pero no lo sabían. Un restaurante, por ejemplo, tenía emplanillado a todo el personal en la 5 de Mayo. ¡Ajoooo!

PARA CELEBRAR

Desde ayer empezó a circular la primera emisión postal conmemorativa sobre la ampliación del Canal. Esta emisión postal forma parte de las actividades por los 115 años de existencia de los correos en Panamá. ¡En hora buena!

PARA CELEBRAR II

Prensa Latina recoge que la muestra de 120 mil ejemplares consta de cuatro sellos: una vista nocturna que refleja el servicio ininterrumpido de la vía interoceánica, el tránsito de un buque portacontenedores por la nueva esclusa de Cocolí, el de un neopanamax y el de un barco que transporta Gas Natural Licuado (GNL).