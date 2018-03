La llorona del 22 de marzo del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



TIRA Y JALA

Dicen que en la peleíta entre la Asamblea y el Ejecutivo, Barría, el hombre de Presupuesto, se fue varios días al exterior. Alguien que sabe de hermenéutica legislativa dice que lo que Barría hizo fue calculado, pa' que los traslados de partidas aprobadas en Gabinete pasaran por no reunión de la comisión. La vaina fue que los diputados de oposición se olieron la cosa, se reunieron y plancharon los traslados. ¡Ajooooo!

FAJA'OS

Me llegaron los numeritos de ahora que la gente del Suntracs empieza a recibir maná de la minera. Dicen que por año se estarían embolsando hasta 2.5 melones solo en cuotas sindicales. ¡Santa Bárbara bendita!

LE SALIÓ LA BRUJA

PPK en Perú navegó y navegó, pero al final tuvo que renunciar. Los 700 mil dólares que recibió de los brasileños y que se había quedado calladito le terminaron costando el puesto, aunque la primera lo salvó el Kenyi, a cambio del indulto de Fujimori. ¡Le salió la bruja!

COMPARACIONES ODIOSAS

Dice alguien que si PPK terminó dejando el puesto de Presidente de Perú por 700 mil dólares, ¿qué pasaría si hubiese recibido 10.7 melones como los que entraron a los ñames? ¡Mi madre!

CONGRESO

Pancho lo dice, Pancho lo cumple, reúne a los gallos en su congreso nacional el domingo, en un acto de los molirenas en el hotel de la terminal de Albrook.

CUESTIONARIO BRUJO

Por la Asamblea apareció en cada curul un cuestionario brujo y que tenía una serie de preguntas al Camaronero. ¡Alguien anda buscando un domingo siete! ¡Ataja!

PA' JORDANIA

Pacha se fue a Costa Rica, no a buscar chocolate, sino a hablar con Solís. Pero me dicen que bajándose de Costa Rica, va a agarrar un vuelo directo a Jordania, donde va a pasar Semana Santa. ¡A mí no me lo crean!

CIERRA ESA VAINA

Dice que desde el Ejecutivo ordenaron cerrar la cuenta número 080, donde se depositaban fondos pa' los diputados. Como ahora hay una guerra entre diputados de oposición y la ñamura, dice que a cada uno de los diputados ñames les metieron un melón a través de las juntas comunales. El problema lo tienen cuatro diputados, cuyos alcaldes son PRD. ¡Chanfle!

BIEN CUIDA'OS

Los bien cuida'os han resurgido y se han multiplicado en el Casco Antiguo a la vista de las autoridades, a pesar de las prohibiciones de la alcaldía con multas de hasta 2,000 dólares por la actividad. Quieren cobrar 5 dólares por los estacionamientos públicos ante las molestias ciudadanas. ¡SOS, Blandocito, que esto no se acaba!

CABREO

De un paciente: ‘Salud debe explicar cómo es que eliminó la compra de un tipo de insulina que es la más adecuada para un gran sector de sus pacientes; y sin embargo, cómo es que están gastando cuatro millones de balboas en una medicina para el colesterol. ¿Y las prioridades?'. ¡Buena pregunta!

DURO CON ELLOS

Una reacción generalizada de rechazo se ha desatado contra los pedófilos y pederastas y todo el que abuse sexualmente contra los menores de edad, el futuro del país. Listas, cadena perpetua, cualquier cosa para que paguen por sus culpas.