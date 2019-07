La llorona del 22 de julio del 2019

La Llorona

¿ENTRE RICOS Y FAMOSOS

El que después de salir del Gobierno de Pacha está dándose vida de ricos y famosos es el ex ministro Mentolato. El tal Jorge anda por Ibiza, gozando de la vida. La gente se pregunta ¿de dónde sale tanto guano pa' pagarse esos lujos? ¡Adivina, adivinador!

SABROSO

Que una tal Beraha, ficha incondicional del ‘Brad Pit' (Duboys), sigue el fiesto en Tocumen, S.A.. Trabaja menos de 8 horas a la semana y la gerencia de mercadeo sigue de tumbo en tumbo; si no me creen, revisen las cámaras, será que el buen gobierno la quiere premiar.

EL HAMBRE Y LAS GANAS DE COMER

Alguien comentando que juntar al doctor MAB y el abogado Sidney Sittón es como juntar el hambre con las ganas de comer. Los dos presentaron un libelo contra el expresidente Varela y otra cantidad de personajes para que rindan declaración en el MP, en el caso Odebrecht, donde han sido mencionados hasta la saciedad. Blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado son, entre otras, las acusaciones.

CACHAZA

Me dicen que la presión es fuerte por parte de los que estaban, para que no se realice la investigación que dé los pormenores del tal Cachaza. Que no se extrañen que salgan con unas largas y otras cortas, con tal de echar abajo la denuncia del combo Bernal-Sittón. ¡Ataja!

MOSTRANDO MÚSCULO

Que la diputada Kayra Esther Harding presentó varios anteproyectos de ley, para satisfacer necesidades apremiantes en el distrito de Arraiján. Con amplio conocimiento de esas necesidades, solicitó el apoyo de los otros diputados del área, para iniciar en conjunto un plan de acción que resuelva esos problemas.

BUENA CAMPAÑA

Se levantan voces en la sociedad para que el Instituto Oncológico Nacional sea nombrado ‘Rosa María Britton', en homenaje a una incansable profesional de la medicina, oncóloga y defensora de los derechos de los enfermos de cáncer. Además, descolló en varios ámbitos de la vida pública.

HIPOCRESÍA PURA

Me mandan esto: ‘Esos que se desgañitan en defender a los extranjeros, son incapaces de defender la situación de los migrantes que están en los albergues temporales de Darién, Chiriquí y la ciudad capital. Sólo intentan defender a migrantes irrespetuosos, irreverentes, que no merecen la acogida que le damos como país'.

EN LA PODRIDA

Algo mal hicieron varios de los alcaldes que dejaron el poder el pasado 31 de junio, porque muchos municipios están en franca bancarrota. La vaina no es solo la falta de plata en las cuentas bancarias, sino que se llevaron aires acondicionados y mobiliario. ¿Cómo?

EN LA CUERDA FLOJA

El que cada día tiene menos poder es el gobernador de Puerto Rico, Pedro Roselló, a quien una serie de chats de Telegram lo tienen a punto de que lo saquen a patadas. El hombre ha intentado sobrevivir, pero la presión es grande. ¡Ataja!

MÁS SEGURO

A propósito de Telegram, mucha gente en Macondo usaba esa aplicación pa' mandarse chats dizque para evitar que Picuiro los chupara desde sus máquinas pinchadoras. Si esto le pasó al mismísimo gobernador puertorriqueño, no imagino lo que harían con cualquier mortal. ¡Ay padre!

SIGUE EL PICA PICA

La mesada de 20 mil rúcanos al mes en la Asamblea tiene a varios con pica pica, porque dicen que es una forma de revivir la planilla 080. Los ‘independientes' ni po'l diablo dijeron que se van a desprender de esta partida, porque ellos van a presentar factura y todo con mucha transparencia. ¡Cara...mbola!