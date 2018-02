La llorona del 22 de febrero del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



TREPA QUE SUBE

Tremendo revulú en la Asamblea con la Comisión de Credenciales. Parece que empieza a verse en el tintero una alianza legislativa entre locos y perredistas. Al que tienen sudando es a Pacha y a sus músculos en el Legislativo.

DIÁLOGO, DIÁLOGO

Luego de la vaina en el Legislativo, Beby le recomendó a Pacha que llame a un diálogo. Parece que hay susto y del serio. Según me cuentan, Peter Michael va a seguir jugando sus cartas, porque lo que no puede descuidar es que los ñames tengan chance de repetir en el 19. ¡Ataja!

EL ABANDERADO

Dice que Súper Mario, el ministro candidato, será abanderado mañana en la feria de Soná, en Veraguas, y hay programado todo un acontecimiento desde las dos de la tarde. Dice que hay todo un equipo de logística montando el evento. ¡Cara...mbola!

COGIENDO UN CINCO

Pero antes de aparecer en el potro, cual llanero argentino en la caravana de Soná, dice que Súper Mario se fue a coger un cinco a New Orleans. ¡Bueno, no todo es rigor en la vida!

SUÉLTAME, GORILA

Dice Fraguela que el Colegio Nacional de Abogados creó, el pasado lunes, una subcomisión cuya función única será presentar las acciones penales por ejercicio ilegal de la profesión, además de acciones por falta a la ética.

SE ACABÓ EL MANÁ

Dice que la vaina de los jueces de paz iba viento en popa, hasta el frenazo por la falta de maná. Parece que el presupuesto fue destinado pa' otras vainas y los jueces de paz quedaron pa' segunda vuelta. ¡Santa Bárbara bendita!

POR VENTANILLA

Ya que hablamos de jueces de paz, dice que una de Parque Lefevre comisiona a sus secres para que atiendan por ventanilla. ¿Será esa la nueva modalidad?

EN LA ALTIVA

Me enviaron esto: ‘ANATI despoja de títulos de propiedad a un empresario, aunque el Procurador de la Administración le advirtió que no lo hiciera. El Tribunal Superior cédula 4 falla contra el empresario basado decisiones ilegales de ANATI... sin que medie audiencia, indagatoria y nada de nada. Me dicen que el mamey repartido entre justicia y ANATI es jugosísimo'.

NOS VISITA

Julio Borges, político venezolano y miembro de la Mesa de Unidad Democrática, está en Panamá y mañana dará una conferencia de prensa en el hotel Westin de Costa del Este, a las 11 de la mañana. Viene a hablarnos sobre lo que piensa que pasará en Venezuela.

TRISTEZA

La histórica casa Boyacá, que restauró La Gata con Botas cuando era ministra del MIVI, ardió en llamas, al igual que otros dos caserones en el Casco Viejo. Por fortuna, la rápida acción de los bomberos logró contener el fuego y que no pasase a otros lugares.

INSÓLITO

Pregunta para el Ministerio Público: ¿cómo es que el exgerente de Tocumen S.A, Carlos Pino, reconoció que lo de los parking en Tocumen fue hecho por asesoría legal y hoy tiene casa por cárcel y Frank De Lima, sigue preso en El Renacer?

QUE LES APROVECHE

El que saltaba de la alegría y levantaba las manos en señal de un logro alcanzado fue el doctor Cebamanos, quien recibió la certificación oficial del Frente Amplio por la Democracia como partido político legalmente constituido. ¡Ataja!