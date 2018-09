La llorona del 21 de septiembre del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



VACUNADO

Me cuentan que a un embajador de Panamá en el Sur lo vacunaron con una buena dosis de bilirrubina, que el hombre mandó a remodelar su negocio en Panamá por varios, varios miles. Que algo tiene que ver una empresa a la que ahora le concesionaron unas tierras en el interior del país. ¡Vaya queso que nos comemos!

ASUSTADOS

Ahora salió un comunicado que parece que tiene a más de uno asustado en el gobierno de Pacha. Los gringos dicen que le van a quitar la visa a políticos que encuentren que se han enriquecido ilícitamente y considera que estos acuerdos con China no son transparentes. ¡Mi madre!

ALIANZA

Dice que hay algunos diputados de la locura que están presionando pa' que el partido vaya en alianza con los ñames. Que uno de estos diputados es el bocatoreño Mario Miller, pero tiene el apoyo de Cohen y otros más. ¡Chuleta!

PATINÓ O LO MAREARON

Dice que Valarini declaró ayer que Vielgo, a quien nombró director del Complejo, nunca ha sido director médico de la Policía. Varios tongos me mandaron a preguntarle a la comisionada Elida Ortega de Lasso, si Vielgo ya no es jefe, entonces que le quiten el carro, el chofer, el salario de director médico y que nombre al que tiene que estar en ese cargo formalmente.

COSAS DE ROJOS

En una reunión, un conocido dirigente zurdista argumentó que las redes sociales no votan. Que era un hecho la victoria del dirigente eterno. Le mandan a decir que las redes sociales son canales alternos de expresión cuando las cúpulas no responden a las bases. ¡Teclea, pollo!

GUERRA DE TECLAS

Con el tema de China Town, los intereses y los amarres están a la vista. Cada esquina del cuadrilátero está aupando a sus pupilos. Con cada artículo y cada meme solo quedan en evidencia lo penetrados que estamos por odios y razones ajenas. Es hora de pensar en el país y su desarrollo más allá de las simplicidades y beneficios personales. ¡Para mañana es tarde...!

CUANDO LA HISTORIA TE ALCANZA

Dice que ayer mientras Bernal se quejaba que los políticos ayudan a Dimitri, uno le dijo ‘hoy es jueves de TBT y le recuerdo que quien puso la demanda de inconstitucionalidad y ganó para que pudieran dar firma a los independiente los políticos fue usted'. ¡Voy a preguntarle al profe!

LA TAPA DEL COCO

Me mandan a decir que continúa el acoso de la Dirección Administrativa contra los funcionarios del Cajetón. ‘Valarini se olvidó que una del trío responsable del desastre administrativo del diplomático era la subdirectora que acaba de premiar con la Dirección Administrativa. En vez de iniciar investigación por irregularidades en los negociados, le dan un ascenso'. ¡Mi madre!

PARADO

Me cuentan que a los dueños de edificios alquilados a la Procuraduría los tienen comiéndose un cable, porque dice que no les pagan, ya que desde Contraloría le tienen parado los refrendos. El Ministerio Público está usando los edificios, pero los dueños no reciben el maná del alquiler. ¡Mi madre!

CERRÓ

La empresa Tagarópulos anunció formalmente su cierre de operaciones. Dice que el 2017 la vaina estuvo pa' los tigres y la pérdida se cifró en cuatro melones. La otra empresa que tuvo que meterse la mano en el bolsillo fue Franquicias Panameñas. Tuvo que inyectar siete melones, pa' mantener la operación. ¡Santo cielo!

Y EL LUGAR ES…

Dice Isabelita que hay siete lugares viables pa' la embajada china en Panamá. Dice que estos lugares están en Amador, Clayton, Albrook y El Dorado. Que son terrenos estatales.