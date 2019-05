La llorona del 21 de mayo del 2019

La Llorona

EN TINIEBLAS

Me contaron que la DGI empezó la semana sin funcionamiento de los aires acondicionados ni ascensores y al parecer hoy no tendrán agua y se quedarán sin luz. La gente le echa la culpa al MEF que no pagó dichos servicios. ¡Cara...mbola!

OTRA VEZ SIN LUZ

Alguien me manda esto: ‘La otrora Unión Fenosa hoy Naturgy, no hay forma que el ‘Ente Desregulador' la ponga en cintura en Panamá Oeste, con las interrupciones del fluido, grave peligro para los centros de salud y hospitalarios. ¿Quién responde por el grave riesgo a la salud y la perdida de equipos?'.

OTRA VEZ SIN LUZ II

Y agrega: ‘Este es otro de los ejemplos de las famosas privatizaciones, APP y autoridades, con sus ‘beneficiosos' resultados para el país, que ‘El Buen Gobierno' debe tomar en cuenta. Gobernar con sentido de Patria, ¿no les parece?'.

BOMBEROS

Por los bomberos se está formando un incendio de los mil demonios. Dice que hay una clase de cosas putrefactas que ahora quieren hacer lo mismo que cuando entró la administración de Pacha, donde un encargado tapó las cositas sucias. ¡Chanfle!

CASI, CASI

El que la vio cerquita fue el exmagistrado José Abel Almengor, quien fue víctima de dos hombres que lo interceptaron en una moto, lo encañonaron y le exigieron su reloj. Dice que Almengor se trasladaba en su auto hacia el área de San Francisco, cuando fue impactado e interceptado. Que uno de los delincuentes lo encañonó y le dijo ‘entrégueme el reloj'. ¡Mi madre!

OTRA VEZ

Dice que Pacha y Nito vuelven a reunirse hoy. Esta vaina será la segunda reunión de los dos presidentes, tras la victoria de Nito el 5 de mayo. A propósito de hoy, también los mosqueteros del TE le entregarán las credenciales a Nito y a Gaby.

ME BAJO

Isabelita, la vice, le mandó una carta a Pacha, en la que declina su designación como miembro de la Junta Directiva de la ACP. Dice que ella considera que en el tema del Canal hay que tener consensos y como no hay en este momento, mejor se baja. ¡Aplausos!

EL TURNO DE…

La gente también espera que el caballero embajador de Panamá en Washington tenga el mismo pensamiento de Isabelita, más que uno de los suyos, ahora es jefe de proyectos en la misma entidad canalera. ¡Joder, tío, aquí no hay consenso y lo que sí hay es conflicto!

TORTU PARTY

El muchacho Mayer Mizrachi está muy activo y formalizó una petición ante el representante de Bella Vista para que se le permita realizar una fiestita denominada ‘Tortu Party', donde se festejará la salida del poder de Pacha. La fiesta es el 30 de junio. ¡Mi madre!

HASTA LUEGO

Ayer entregó su vida al Creador Don Ángelo, el hombre detrás de la Parrillada Jimmy. A sus familiares y amigos, nuestra solidaridad en estos momentos de dolor. ¡Paz a su alma!

QUEJAS A TUTIPLÉN

Padres de familia y acudientes que tienen hijos en el décimo grado, en el Colegio San Vicente de Paúl, se quejan de una educadora que aplica un método que hace que sus estudiantes obtengan fracasos. Ya el caso se ha reportado a la dirección y se esperan los correctivos de parte de la educadora. Ojalá retorne la paz. ¡Santa cachimba!

CANDELITA

La vaina que se está prendiendo en Colombia es la declaración de Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno. Dijo que el desarme para convertirse en un partido político fue un ‘grave error'. ¡Ay, Duque!