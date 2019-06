La llorona del 21 de junio del 2019

La Llorona

LO PAGÓ PACHA

El miércoles estuvo La Chinchilla por ‘La Decana', con una serie de informes del comportamiento económico durante el gobierno de Pacha. Quería refutar el informe de este diario sobre la deuda que le heredará Pacha a Nito. Dice que no hay que ver esa vaina así, porque si de pagar se trata, El Loco cortó la cinta de la Línea 1 del Metro, pero Pacha fue el que la pagó al cien por ciento. ¡Ataja!

MATRICIDIO

Ayer me llamaron pa' decirme que el matricidio del ministro Mentolato no fue el sábado. Va a ser este sábado, o sea mañana. Que Urrutia, el hombre energético, se convierte en el flamante suegro. Que la vaina es que sí va a estar de alante, alante, porque Pacha va a inaugurar el estadio de Las Tablas y luego pa' la boda. ¡Ay, papá!

HASTA LA TUSA NO

El que me escribió fue el repre electo de Las Garzas de Pacora, diciendo que él no dejó traba'o a ningún fondero. Que su vida es un libro abierto y que está al servicio de la comunidad. No le debe nada a nadie y menos quieren que le manchen su honra.

TERROR EN PROTOCOLO

Me mandaron a decir que hay terror entre los funcionarios de Protocolo, porque por los vientos que soplan regresan dos figuras que ya ocuparon esa dirección en Cancillería. Que hay tiembla, tiembla por esos lares. ¡Ay, padre!

ENTRE LAS SOMBRAS

Me contaron que en medio del revulú por el Hospital del Niño el que salió perdiendo fue Pachita, que abanicaba a los españoles en contra del consorcio chino. Pero más pierde el país ante un proyecto que tiene ocho años de atraso mientras crecen las demandas de maternidad y atenciones pediátricas especializadas.

LA PROFE

Dice que Isabelita La Mala va a dar clases en el Instituto de Política del Harvard Kennedy School, en Massachusetts, se anunció este jueves 20 de junio de 2019. ¡Vea pues!

VIENE LA LIBRA

Ayer circuló la info sobre la nueva criptomoneda que va a empezar a circular. Se trata de Libra, la criptomoneda que respaldan Facebook y Amazón y que pretenden que sea tan popular como una tarjeta de crédito. ¡Chanfle!

PONCHERA

Un tuit de don Eloy Alfaro dio en el clavo en una polémica que se ha tomado las redes. ‘Es demencial que la discusión enardecida sobre el estado del respeto de los derechos humanos en Panamá, haya quedado reducida al uso de servicios sanitarios'. ¡Ataja!

TRAVESURAS

Me mandaron esto: ‘A pesar del llamado hecho por el vicepresidente electo de no adjudicar ni refrendar nuevos contratos, parece que el santo de la Iglesia, que no es muy santo, está tratando de meter un gol que puede costar al Estado 2.5 millones'. ¡Como si el dinero sobrara…!

PASEO MARINO

Y agrega: ‘Dicen por allí que el Miviot no quiere recibir el Paseo Marino de Colón para no tener que asumir la responsabilidad que le corresponde de cuidarlo y mantenerlo; y pretende que el contratista que construyó la obra se encargue de eso también'. Así tampoco es la cosa.

VIAJADERA LOCA

Ahora que se determinaron los lugares que ocuparon el Loco, El Muñeco que Pasea y Tortugón en el ranking de viajeros frecuentes, se debería contabilizar cuánto costó al erario semejante viajadera loca y eso que no se ha hecho un estudio de los gastos de los Tres Chiflados,Tutankabron y su combo y los cortesanos. Ya Nito dijo que no seguirá el fiesto.

PLAN DE DESARROLLO

Los que acordaron un Plan de desarrollo para Centroamérica, fueron AMLO y Bukele. Se trata de un proyecto ambicioso, creador de programas sociales para frenar la migración. Bukele, admirador de la política del presidente de México, pidió el apoyo del pueblo porque los graves problemas de esos países no se resuelven en un año.