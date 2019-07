La llorona del 21 de julio del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



BILLETÓN

Ahora que condenaron al Chapo Guzmán, dice que las autoridades gringas se dan a la tarea de buscar el billete que el hombre tenía depositado en Europa, estados Unidos y en Panamá. Se trata de unos 12 mil millones de dólares. ¡Mucha plata!

POR NUEVA YORK

Anoche llegó a Nueva York el presidente Nito Cortizo. Su primera actividad parece ser la participación del mandatario en la entrada de Mariano Rivera al Salón de la Fama. Luego en los próximos días, planea reunirse con banqueros y otras personalidades.

NO ES MI PARIENTE

Me manda a decir La Maytín que ella no tiene ningún pariente enquistado en Teduca ligado a una asistente del camaronero y por carambola a una empresa de la que adquirió mobiliario a la institución moviendo cielo y tierra para quedarse como director de Planificación. Que con ella no es esa vaina.

PELEN EL OJO

La estafa de la rueda dañada se comete a diario en la ciudad. Motorizados, mujeres y supuestos mecánicos señalan desperfectos a la rueda de un vehículo y con el engañoso deseo de reparar un daño inexistente esquilman a los incautos. Lo peor es que los detienen y al poco tiempo vuelven a la calle. ¡Jueguen Vivo!

TRISTEZA

Ejemplo de desidia es la falta de voluntad de los gobernantes por hacer del IDAAN una empresa estatal modelo. El Presidente Ernestito De la Guardia decía que era la obra mas importante de su gobierno, pero no se veía porque estaba enterrada.

PENOSO

El Colegio Nacional de Abogados está en crisis. Un poco más de mil abogados participaron en las elecciones y en el país hay 25 mil aproximadamente. Al nuevo presidente Juan C. Arauz le tocará levantar al Colegio o darle sepultura. Sin la participación de todos los juristas en distintas comisiones, unidos en claros objetivos, el futuro de esta organización gremial es incierto. ¡Manos a la obra!

¿QUIÉNES SERÁN?

Dentro de pocas semanas se darán los nombres de las personas que designará el AnciaNito, para los cargos que quedaron pendientes en la pasada administración. Fiscal Electoral, Magistrados, miembros de la directiva de la ACP y otros más que están en la gatera. ¿Seré yo maestro?

BAJANDO COSTOS

Se supo que ya Kojack Mirones está trabajando en rebajar de manera sustancial la cantidad de comisionados y sub comisionados que consumen mucho presupuesto. Sería una de las medidas más aplaudidas en todo el país.

EL TANQUECITO ENFOGONA'O

Se conoció que el Tanquecito de Gas, está enfogona'o con unos venezolanos que le niegan el derecho a conocer el estado financiero del Municipio Capital. Es una empresa contratada por Bosco Ricardo, que se mantuvo con Chabelito, sin dar información sobre los ingresos y egresos. ¿Cómo es la cosa?

OTRA DEL TANQUECITO

Fábrega Pollieri, también está anonadado por los elevados costos de una agencia de seguridad contratada en el Municipio, pese a la existencia de una Guardia Municipal, que tiene casi 550 miembros. Es parte de varios hechos inexplicables que encontró la dupla Fábrega-Meana. ¡Ay padre!

MUY DIPLOMÁTICO

Dicen los que han conocido el desastre económico que nos dejó la prima Eyda y el hermano de Beby, que cuando el ministro Héctor Alexánder, brindó su informe al país sobre las finanzas, fue muy diplomático. En su lugar, dicen ellos, debió lanzar bolas de fuego y recordarle la mamacita a varios del pasado gobierno. ¡Ajóooooo!