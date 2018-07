La llorona del 21 de julio del 2018

La Llorona

JUEGA VIVO

Una empresa local se ganó una licitación por 22 melones y el contrato era para entrega en dos años. Ahora la empresa no solo no ha cumplido con el tiempo, porque pide dos años más, sino que a los 22 melones, quiere que le sumen otros nueve. ¡Clase de viveza con las adendas!

FUSIÓN

Me enteré que viene una telefónica a tragarse a otra en Macondo. Que la vaina ya está cuadradita y en pocos meses, la competencia será entre tres telefónicas. No sé cómo esto beneficie a los consumidores, pero está por ocurrir.

QUIERE LO SUYO

Se enciende la mecha con el fantasma de la Black Comunity. Envío de instrucciones a sus seguidores para que lo pongan en el ‘hit parade' de los eventos políticos. Dice que Epsy Cambell le abrió la mente a uno que ahora quiere ser también el primer vice Black.

CON ORTEGUITA

En los últimos días medios nicaragüenses han estado entrevistando a una tropa de la línea dura del piardí que está de turismo político en Nicaragua apoyando a Ortega. Acá en Macando llevan otro discurso. Como decía el MAN, ¡ni un paso atrás!

MEDIADORES

Ya que hablamos de Orteguita y Nicaragua, dice Panamá que está dispuesta a servir de mediadora en cualquier proceso que recupere la paz en el país centroamericano. ¡Ajoooo!

PA' LA CALLE

La aspirante a la rectoría de la U con nombre de continente, parece que está pensando tirarse a la calle y que sus allegados están en alerta... ¿Y esa vaina?

ESCARAMUZA

Por allí se avecina el primer conflicto diplomático con los chinos y la sede de su embajada. Los fulos ya mandaron a decir que ñagare en Amador, que si quieren, que la pongan en Clayton para tenerlos a 2-20... ¡Joder!

MUCHO CAFÉ

El café Elida Geisha Green Tip Natural, producido por la familia Lamastus, logró venderse al precio récord de $803 la libra, en la subasta electrónica The Best of Panama 2018. La taiwanesa Black Gold Coffee Co adquirió este cotizado café geisha natural panameño. ¡Aplausos!

CIEN MELONES MÁS

El Banco Mundial otorgó a Panamá un préstamo por 100 millones de dólares a Panamá. Según lo que han dicho, el dinero será para fortalecer la transparencia tributaria internacional, la integridad financiera y la gestión fiscal y también se busca ‘mejorar programas de asistencia social y educación'.

A LA REJA

Legal la detención del mayor de la Policía Nacional, Humberto Herrera, supuestamente implicado en la evasión del israelí Shy Dahan del centro penitenciario La Joyita. La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.