La llorona del 21 de agosto del 2019

TIKI TAKA

Tremendo rifi rafe ha formado Zulay, quien cruzó el charco y se entrevistó con Rodrigo Durán Tacla, sobre el culebrón brasileño. Zulay le tiró su jab a la procuradora, quien respondió querellando a la diputada en la Tremenda Corte. ¡Compren millo y Coca-Cola!

PAUSA

La selección del nuevo director del Cajetón quedó en suspenso por un mes más. Así lo dio a conocer el presidente Cortizo, quien parece que se va a tomar las cosas con calma. ¡Ataja!

QUEDARSE EN RABAT

Por ahí me contaron que la modista de Lorena a la que Pacha nombró embajadora en Marruecos quiere que Nito la ratifique dizque porque su familia es PRD. También me dijeron que otros embajadores querían seguir en la papa.

MUTACIONES GUBERNAMENTALES

Alguien dice que cada vez que hay cambio de gobierno, algunos que son nombrados mutan y pierden su humildad y se creen tremendos personajes por razón del cargo. Les dicen que dejen la payasada, que lo importante es la obra que realicen. Los cementerios están llenos de figurones petulantes.

ROSTROS SIMILARES

Dice alguien que hay que ser muy detallista para determinar si los rostros de Pedrarias, Pizarro u otro barbudo conquistador difieren en sus facciones. Si no hay un negociado de por medio, pongan en circulación las monedas y dejen la ridiculez.

CONTRADICCIÓN HISTÓRICA

Lo absurdo de la acuñación de la moneda con el rostro de Pedrarias no solo es que la imagen sea o no la correcta, sino que hay que tener sentido de la historia para no colocar en la moneda que le rinde homenaje a Balboa, el rostro del que lo mandó a guillotinar. ¡Cuida'o que fue el espíritu de Vasco Núñez el que ha forma'o este zafarrancho con la acuñación de esa moneda!

PUSO SUS REGLAS

El ‘Tolo' Gallego, que es argentino, puso sus pautas para tratar a la prensa durante los entrenamientos de la selección de fútbol. Los periodistas de la familia del fútbol se ubicaron afuera del Rommel Fernández, a punta de chicha y empanadas, esperando la rueda de prensa.

BAJO LA LUPA

Me cuentan que en el Registro Público están investigando el traspaso de una finca que se dio en el año 2006, ‘cumpliendo' una ‘orden' del director de ese tiempo, y que ahora resulta que lo ocurrido carecía de sustento legal. La pesquisa se mueve alrededor de una abogada de la institución.

BOLSAS Y CARTUCHOS

La desaparición de bolsas plásticas de los supermercados y tiendas ha producido un fenómeno: venta de bolsas reciclables y de plástico biodegradables. Lo malo es que si no llevas alguno de estos envases, no te dan una cajeta o algo para transportar la compra. ¡Mala onda!

AUXILIO

La Universidad de Panamá la está pasado dura con el recorte presupuestario y los directivos le mandaron una voz de auxilio a Nito pa' que esa austeridad con eficiencia no se aplique en la casa de Méndez Pereira.

STOP

El Consejo Municipal puso en ‘stop' la construcción del colegio británico en Clayton. La gente del área ha salido a cerrar calles, aduciendo que se está afectando el hábitat de los animales. Bueno, parece que esto tiene un capítulo dos.

UN AIRECITO

La gente de Capac está esperanzada en que en la próxima Expo Hábitat se logren ventas por unos 120 melones. El sector inmobiliario ha sido duramente golpeado por la crisis económica, pero con el cambio de gobierno espera coger un airecito. Expo Hábitat se realizará del 11 al 15 de septiembre.