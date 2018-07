La llorona del 20 de julio del 2018

La Llorona

PALO CERRADO

La guantera que recibió el gobierno, pero específicamente el Ferrai de Etesa y el Meana de ASEP, por el aumento de la tarifa eléctrica, trascendió las fronteras y hasta en Rusia, muy de moda en estos momentos, la vaina sonó firme y fuerte.

PALO CERRADO II

Tal fue el escándalo por el tarifazo eléctrico, que la revista rusa ‘Sputnik' reseñó: ‘En Panamá, la sociedad civil organizada logró suspender un aumento sustancial en las tarifas de electricidad. Con esta medida, el Gobierno buscaba recaudar fondos para financiar obras públicas y deudas acarreadas por inversiones ineficientes. Sputnik te explica cuál es la situación en el país ístmico'. ¡Ajoooo!

POR FUERA Y SIN PIQUERA

Alguien me contó que el Rafa, uno de los secre de Pacha, cogió o va a coger brisa prontito. Que el hombre decidió salir del círculo cero y se va pa' una embajada o algo por el estilo. Me cuentan que varios funcionarios están abandonando el barco, porque alegan que es preferible estar fuera un año antes, que terminar dando explicaciones más adelante. ¡Mi madre!

PINCHAZOS

El Loco está en el banquillo de los acusados porque supuestamente era el que ordenaba pinchar a adversarios políticos, empresarios y periodistas. La vaina es que en pleno juicio, salió a relucir una grabación donde un abogado habla con otra abogada sobre posibles arreglos. ¿No que se habían terminado los pinchazos?

REDOBLANDO ESFUERZO

Dice la gente de la Dirección de Aseo que implementó un plan de acción por los próximos 30 días, a fin de resolver el problema de acumulación de basura en Juan Díaz, Panamá Este y Panamá Norte. Todo este plan, hasta que lleguen los nuevos equipos pa' ponerse al día con este asunto. ¡Menos mal!

¡A LA REJA!

Dice la gente del Ministerio Público que ha logrado desmantelar a 33 grupos pandilleros que operaban en todo el país. Que la acción que han montado, ha logrado decomisar 31 toneladas de droga y que han llevado a la justicia a unas 850 personas. ¡Ajooo!

DE VISITA

Ahora como andamos de manitas agarradas con los chinos, bueno, dice que está de visita del alto Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China en Shanghái, Li Qiang. Que se reunió con Pacha y que este le dijo que su plan es fortalecer la relación y la cooperación en materia logística, portuaria, turística, política y educativa.

BENDICIONES

Alguien me mandó a decir que la exmagistrada de la Tremenda Corte Graciela Dixon contrajo nupcias en Inglaterra. Que por allá es toda una sensación en estos momentos. ¡Cara...mbola!

CERRANDO UN CASO

Me enteré que la máxima representante de una empresa telefónica para Latinoamérica estará llegando en estos días a Macondo. ¿Que será que la trae por esta tierra en momentos en que la economía está que míreme y no me toque?

RECULAMBAI

La Chinchilla, ahora ministra del MEF, retiró el proyecto de ley que pedía una dispensa fiscal por 300 melones. Dice que es para que la consulta no se torne política y se haga un debate realmente como debe ser. ¡Chuleta!

AUDITORÍA

Me enteré que ahora que El Gato de la AMP va por fuera de la institución, alguien dijo que era necesario montar una auditoría en la dirección de Gente del Mar. ¿Y esa vaina?