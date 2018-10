La llorona del 2 de octubre del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



PA' LANTE

‘La Decana' continuará con la publicación de la investigación de Adelita sobre la Procuraduría alterna al Ministerio Público que desde el Consejo de Seguridad de Nacional mantenían Picuiro y Rogelio Saltarín para armar expedientes. Nadie va a parar estas investigaciones, porque la sociedad tiene que saber toda la verdad.

AMENAZAS, A OTRO LADO

Esta investigación demuestra que la justicia se torció. Se viciaron los hechos. Es un trabajo de varios meses de recopilación de testimonios y documentos. No damos cabida a las amenazas y mucho menos a las presiones de ningún tipo.

CON EL BANQUILLO

La que todavía no sale de la sorpresa es la diputada boxeadora, quien aspiró a la candidatura a la alcaldía de Arraiján, pero llegó de segunda. Aunque la diputada tiene su candidatura para la reelección asegurada por La Locura, esta pérdida le da señales de cómo le podría ir en las generales. ¡Mi madre!

SE PONCHÓ

A la que tampoco le alcanzó la gasolina fue a la Génesis Arjona, la popular chica de TV, que muchos la ven como la rival de la Levy en el 8-10. Tampoco fue que hizo un mal papel, porque llegó muy cerca del que ganó, que precisamente es el sobrino de la diputada boxeadora. Dicen que como hay una nominación para una posible alianza, Génesis podría llevarse esa.

SE PONCHÓ II

Y a un popular cantador de décimas conocido en el área Oeste como ‘Ojitos de Muñeca' no le funcionó que en las vallas resaltaran más sus ojos azules, porque su candidatura a la alcaldía de La Chorrera naufragó. Al que tampoco le fue bien fue a Pepito Sobreprecio, quien no logró la nominación para diputado. ¡Mi madre!

CASI, CASI

Ayer se realizó un recorrido para periodistas para informar sobre los avances en la restauración del Teatro Nacional. Según las encargadas de todo este trabajo, ya la vaina está más acá que allá, o sea, lleva un 60 por ciento de avance. ¡Amén!

FARACHO

Ayer se habló de que al Loco lo iban a trasladar a una celda del Senafront, porque dice que fue irrespetuoso con los custodios de El Renacer. En la tardecita se informaba que al Loco le dio un faracho, cuando se le subió la presión. ¡Chanfle!

CASTIGADO

A propósito de El Loco, dice que por la rebelión y mal comportamiento lo dejan incomunicado y sin visitas por 30 días. ¡Joder!

SIEMBRA DE BANDERAS

Esta tarde, entre 4 y 6, se realizará una siembra de banderas en frente de Atlapa. La vaina ahora es ‘No a 30 años más de peajes, No permitas más abusos, No más engaños, No más concesiones, No al negociado de los corredores'.

PA' LOS TIGRES

Ayer se reportó la desaparición de un empresario de origen palestino en Chiriquí. Encontraron su vehículo abandonado en un área conocida como Borinquito. Dice que es uno de los dueños de un centro comercial. ¡Mi madre!

AUSENTE

La entrega a la judoca Némesis Candelo de la bandera que llevará Panamá en los Juegos Olímpicos de la Juventud no contó con la presencia de representantes de Pandeportes. Si hay un problema con el Comité Olímpico, los atletas no tienen culpa del asunto.

AUSENTE II

La falta de Mario Pérez en este acto llamó mucho la atención, pues aunque sabe de sus diferencias con el Comité Olímpico de Panamá, los atletas no merecían tal desplante, máxime que se trata del futuro del deporte de nuestro país.