La llorona del 2 de marzo del 2019

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



CUENTA REGRESIVA

Según los contertulios de la cafetería del 99 en Betania, mucha gente está llevando la cuenta regresiva que le falta al gobierno de Pacha Varela para salir de San Felipe. Todos se quejan de la falta control de precios, que los obliga a comprar menos y gastar más.

INJUSTA DECISIÓN

Un traumatólogo ortopeda de una policlínica le ordenó inyecciones para infiltrarle la rodilla a un geronte que padece severo desgaste en la rótula. Pero no se las entregan en la Especializada porque no ha sido ordenada por un médico del Complejo. Ahora el ‘pobre viejo' carga la receta y sus dolores, cada días más severos. ¿Habrá quién resuelva eso?

DUDAN DEL RESULTADO

Un elevado número de electores que cada día se convence más que la campaña No a la Reelección no funcionará. Es la toma de conciencia de cada elector lo que sacará de circulación a muchos que no deben revalidar su condición de diputados ni de representantes y menos de alcalde.

SEXO RESPONSABLE

Muchos padres se debaten entre hablar con sus hijos sobre sexo y la responsabilidad que eso implica, o dejarlos que viajen sin las precauciones que conlleva ese paso. Es mejor que los ilustren a que retornen con una ‘gonorreota' y peor aún con un VIH que los lleve a la tumba.

OPERATIVO DE CARNAVAL

La gente se pregunta, ¿qué se hace con la gran cantidad de agentes del tránsito que son desplegados para los días puente, pero que desaparecen el resto del año, cuando no se encuentran ni para remedio? Habla Chivo Vega Pino.

¿CUÁNTOS MANTENIMIENTOS?

Hay quienes ya comentan en voz alta que el Idaan debe buscar otra manera de excusarse por los cortes reiterativos cortes de agua en la capital. Esgrimir que es para mantenimiento, como que ya nadie lo cree. El caso es que se le complica la vida a mucha gente con esos cortes de larga duración.

HASTA QUE AL FIN I

La Comisión de Credenciales está próxima a pronunciarse en torno a la aprobación de los dos magistrados requeridos por el sistema de Justicia. Pero también debe dilucidar la designación de tres magistrados suplentes, que es imperativo para normalizar la casa de Gil Ponce.

HASTA QUE AL FIN II

En redes circula una carta dirigida a Isabelita que le dice las verdes y las maduras sobre la ratificación a la que se someterá en la Cinco de Mayo. ¡Ajo! ¿Será verdad que ella sabe lo que está pasando?

DIFÍCIL LA ESCOGENCIA

Comenta alguien que en la Presidencia no lo saben, pero son varios los que se están disputando el cargo del ‘peor funcionario del año'. Hay varias ONGs que hacen las deliberaciones pero la cosa no es tan fácil ante la enorme cantidad de participantes. ¡Ajóoooo!

EFECTO DIRECTO

Se le acaba el tiempo al gobierno, pero son muchas las cosas que van a quedar pendientes. Fueron demasiadas las promesas y pocos los resultados. En eso, el electorado piensa pasarle factura al candidato del partido de gobierno.

¿DE QUIÉN SE TRATA?

El miedo que tienen las ‘rezadoras' de la capital, es que uno de los aspirantes presidenciales que se ha copiado los planes expansivos de ciudades colombianas, gane y pretenda entregarnos nuevamente a la Gran Colombia. ¡Ay madre!