La llorona del 2 de julio del 2019

DESMANTELAN EL CNS

Dicen que lo que viene en la ‘inteligencia' es un desmantelamiento de todo lo que había montado Picuiro. Que parece que allí, cual Montesinos peruano, era donde radicaba realmente el poder. Que ahora va a ser una secretaría que ayude al Gobierno, no que mande hasta al presidente, como era lo que ocurría. ¡Ajoooo!

SE MONTÓ EN LA BICI

Por allí me enteré de que el que se montó en su bici y se fue a huir fue Jafar. Dice que desde hace ocho días agarró vuelo, porque a él no lo van a poner a subir y bajar escaleras. A mí no me crean, pregunten por los seguridad del Miramar.

LEVANTAMIENTO

Me contaron que en la Policía la tropa, de sargento para abajo, está cuadrada; que hay que hacer cambios radicales. Que no es posible que la cabeza esté totalmente entregada a otros intereses que no son precisamente los nacionales. Miranda tiene un gran trabajo por hacer.

ALIANZA

Lo que me dijeron es de película. Que los locos se alinearon con el oficialismo, porque la vaina que viene es fea para la ñamura. La alianza empieza en el Legislativo, donde los locos apoyaron la propuesta perredé y lograron la subsecretaría, además de algunas comisiones.

PARTIDO, PARTIDO

Dice Chello que el CD está dividido en cuatro facciones. Una apoya a Rómulo, otra al Loco, otra a Yanibel y otra que no le hace caso a ninguna y se alinea con la que le conviene. Sin embargo, la línea martinellista es la más ronconcita. ¿A cuál pertenece Génesis?

NUEVO PARTIDO

A propósito de Chello, ayer dijo que le ha propuesto al Loco crear el Partido Martinellista. Que seguir con el CD es un desgaste, porque no van a tener el control. Lo más probable es que venga algo de esto en las próximas semanas. ¡Ataja!

NECIOS Y ZOQUETES

Alguien comentando que ‘no había terminado el presidente su discurso cuando ya habían salido los criticones. Querían que abarcara todo lo que van a hacer en los próximos cinco años. Olvidaron que las tomas de posesión son principalmente protocolares'.

BUEN DISCURSO

El famoso discurso de Lincoln en 1865 fue de 780 palabras. El del Toro en 1994 fue de 1,460 palabras. ‘Nito' produjo un mensaje de 1,830 palabras. Suficiente para que después de cuatro horas de atraso ni Mayín se durmiera. ¡Ajoooo!

CURIOSIDAD

En la elección ayer en la Asamblea para escoger a la nueva junta directiva, la ñamura salió trasquilada porque cada uno de sus candidatos quedó en el último lugar, porque hasta los ‘independientes' sacaron más votos con los suyos. ¡Joder, tío!

PERDIÓ LA OPORTUNIDAD

Muchos entendidos dicen que la pérdida de Panamá ante Jamaica en la Copa Oro es motivo para que Julio Dely deje la dirección técnica del equipo. Que se necesita un verdadero técnico, con trayectoria de triunfos, para que dirija a Panamá. Mientras tanto, que Julio siga preparándose, pero no está que ensaye con el onceno nacional.

SALTO CUÁNTICO

Un amplio reportaje de la BBC pone a Panamá en el radar mundial. Pero esta vez, no por los Panamá Papers, sino por el crecimiento económico o como ellos titulan, ‘el salto cuántico' de este pequeño país, comparable con Singapur o Corea del Sur.

AIRE FRESCO

Bueno, ayer tomó posesión ‘Nito' y la esperanza es que traiga mejores días para Panamá, sobre todo la recuperación de confianza, perdida entre los inversores.