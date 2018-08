La llorona del 2 de agosto del 2018

La Llorona

NEGOCIO CERRADO

Corrió como pólvora ayer lo que ya anunciamos en esta misma columna: que una Liberty compró Cable Onda. La vaina es que aún no lo han confirmado, pero dicen que en la ASEP ya tienen todos los trámites. Dicen que la cifra es de 1,200 melones. ¡Chuleta!

¡QUÉ NEGOCITO!

Me dicen que en el Cajetón hay 17 millones de tabletas de Lisinopril, medicamento pa' la presión, cuyo costo unitario no llega a tres centavos. La vaina es que a alguien se le ocurrió que mejor era engavetar las Lisinopril y empezó a comprar Perindopril, también pa' la presión, a 50 centavos la unidad. Me preguntan ¿de quién es el negocito?

PIQUI, PIQUI

Me cuentan que Holanda se iba a enfrascar con Balbina, no por temas relacionados con El Loco, sino porque uno de los hijos de Holanda está corriendo para representante por el PRD, por San Miguelito, y están en la esquina de Leandro. Dice que a Holanda le advirtieron que las peleas políticas son en otro lado y no allí, y la bronca no fue más que una escaramucita. ¡Cara...mbola!

PRD ARRANCA

Ya comenzaron las primarias en el PRD. El primer día se notaron grandes diferencias sólo en las reuniones. Mientras algunos lograron convocar a no más de 50, otro llevó muchos cientos. Parece que la vaina empieza a inclinarse desde tempranito.

PRD ARRANCA II

Alguien comentando que ‘los que no logran convocar a muchos compañeros, son los que más atacan y sólo destilan descalificación. Que si será porque no tienen nada que perder o nada que ofrecer... Hasta se habla de Troya. ¡Mi madre!

COMENTARIO

Alguien me mandó esto: ‘Que ahora la Secretaría de Energía juega con la seguridad jurídica de las empresas, sin respetar las reglas y debilitando a la clase empresarial. ¿Una Venezuela más? ¿Queremos eso para Panamá?' ¡Sin comentarios!

BRIBONADAS

Ayer dijimos que una Agencia Top se hace la chiva y no paga a una modelo, por allí mismo me llovieron reclamos de muchas muchachas que tienen meses de estar esperando su plata y no les pagan. Que pronto le van a formar un lere, lere en todos los idiomas, porque están contratando y no quieren pagar. ¡Mi madre!

NO LO PUEDO CREER

Alguien me mandó a decir que Dulcineo, ahora que dejó el Ministerio de Economía y Finanzas y pasó a la vida privada, que asumió o va asumir la presidencia de Soho, el glomoroso mall que le quitaron a Waked y que el gobierno no hizo nada para defender a un panameño. ¡Santa cachimba!

AL RUEDO

El Toro también empezó su campaña política y sacó como eslogan ‘El progreso vuelve con El Toro'. ¡Ajoooo!

DATO CURIOSO

En circuito 8-5, La Chorrera, para diputado compiten tres precandidatos de la tercera edad. Entre los tres suman mas de 230 años de vida. Susana Richa # (1) en la papeleta; Roberto Ábrego Torres # (8) y Rafael Pittí # (2). Que la oferta perredista también se promociona en Jurassic Park.

VOLVIENDO A LAS ANDADAS

Dicen que Bimbín está pisándole los talones a Zulay y se está acercando a quienes la apoyan en Veracruz y San Miguelito. Cuida'o con un pa'trás. ¡Y que llamen los bomberos, que me estoy quemando…!

VOY A VOTAR BIEN

Esta tarde, a las 6:00 p.m., en el teatro La Huaca de Atlapa, se realizará el conversatorio ‘Voy a votar bien', una iniciativa del Comité de Ética y Civismo que preside don Luis H. Moreno. Entrada completamente gratis.