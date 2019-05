La llorona del 19 de mayo del 2019

La Llorona

PRESIONES

Me cuentan que una magistrada tiene un caso de la Caja de Ahorros y su esposo laboraba como fiscal en el Ministerio Público. La vaina fue que el hombre recibió un llamadito pa' que la magistrada se cuadrara con la posición de la fiscalía. ¿Cómo?

PRESIONES II

Ayer me contaron que la magistrada le respondió al esposo que las cosas de la justicia se quedan en los tribunales, que las cosas en casa son para la familia. Que ella iba a actuar conforme le dice la ley y que no iba a recibir presiones de nadie. El marido ahora es ex fiscal. ¡Santa cachimba!

DÍA DE IMPUGNACIONES

Ayer fue un día de impugnaciones, porque Carla García impugnó la proclamación de Crispiano Adames y Camacho a Pancho Alemán. Cada uno tuvo que meter 25 mil rúcanos para impugnar y si el caso le es reverso, también se esfuman los 25 mil ¡Cara...mbola!

VUELVE EL ZORRO

Edwin Zúñiga fue el único diputado que se reeligió en el área Este de Panamá. Es la tercera vez que saca a relucir su casta de cacique. Dice alguien que lo conoce que su liderazgo parece ser producto del apoyo a la juventud, su don de gente y que está lejos de la taquilla .Seguramente continuará como jefe de su bancada.

LA PAREJA

A propósito de Zúñiga, también se convierte en hito que con su pareja, en circuitos separados, cada uno gana la curul legislativa. Se trata de él en el 8-10 y Ana Giselle Rosas en el circuito 4-6 en Chiriquí. Anteriormente habían casos de parejas principal y suplente o diputados que se hicieron pareja en la Asamblea. También el caso de los hermanos Ameglio que lograron cada uno una curul.

OPERACIÓN DESMONTAJE

Dice que una alta oficina judicial la mudaron por un tiempo, mientras desmantelan todo un equipo de escuchas. Que la vaina del triunfo de Nito ha puesto en corredera a más de uno y andan más asustado que muleto en incendio de rastrojo. ¡Ataja!

NO LAS INVITEN A LA MISMA FIESTA

A las que no deben invitar a la misma fiesta, pero ni locos, es a la ex primera dama Vivian de Torrijos y a la Chica Yeyé, Ana Pérez. Ayer se agarraron a twitazo limpio, para el deleite de los twiteros. ¡Santa Bárbara bendita!

TREPA QUE SUBE

Tremendo trepa que sube hay en tierras gringas, porque el último Derby de Kentuky, el caballo que ganó fue descalificado. Ahora los dueños del caballo, cuya monta fue de un panameño, metieron una demanda contra los jueces que descalificaron el ejemplar. ¡Cara...mbola!

LLUVIA FUERTE

Ayer fue un día de los buenos y de los malos. Bueno porque hubo una lluvia constante por varias horas, lo que ayuda a la recuperación de caudales, lagos y abrevaderos. Malo porque el aguacero en la ciudad capital inundó varias calles y afectó a mucha gente. ¡Mi madre!