La llorona del 19 de marzo del 2018

La Llorona

CONEJO PINTAO

La jugada de un ministro para descabezar a una dipu no salió bien. Ahora tiene presiones por todos lados y no sabe qué hacer ni qué decir. Donde lo ven, sus aliados y sus no tan aliados lo cuestionan. Le mandan a decir que con los trabajadores no se juega. Que deje de meter la mano y que mejor se dedique a cumplir con su gestión, porque en este jardín, tarde o temprano, todo se sabe.

AYÚDAME, GASPARCITO

Dicen que el que está trabajando a todo pulmón pa' que no se vuelva a prender Colón es Gaspar, por una petición del mismísimo Pacha. Dice que le dijo que controlara al gueto, porque no estamos pa' otra ponchera más. ¡Ataja!

EL MAN

Lo que me dicen es que Gaspar es el man, ahora que tiene línea directa con el Palacio. Que el hombre tiene un respeto muy fuerte en Colón, aunque esté un poco retirado de sus actividades muy conocidas. ¡Ajoooo!

PONCHERA

Dicen que la nueva Comisión de Credenciales va a tocar varios casos esta semana. Muchos tienen que ver con magistrados de la Tremenda Corte y otro con Isabelita. ¡Parece que la ponchera apenas empieza!

DOMINGO DE LOCURA

Por los lados de la Locura, ayer hubo una jornada de inscripción en todo el país. Según cuentan, hoy Rómulo dio a conocer los los numeritos en una conferencia de prensa. Dicen que Cohen, solito, metió más de dos mil locos al manicomio.

FUERA DE LA PAPA

Al parecer el pastor-alcalde Cumberbatch no puede vivir fuera de la papa. Me dicen que ya logró que Rómulo lo escuche y así tratar de que lo acepte en su team, ahora que es el mandamás en CD. Los ‘leales' ya lo acusan de traidor. ¡Ay cara…mbola!

LUNES DE CABALLOS

Y hoy es la gran cabalgata de la Feria Internacional de David. Los políticos tienen sus corceles bien alimentaditos, para exhibirse en este lunes de caballos, día de San José. ¡Santa Bárbara bendita!

LE SALIÓ LA BRUJA

Al que le salió la bruja por tomarse unas copitas de más fue al exministro Ferrufino. El hombre fue sorprendido con el guariquitén hasta la zapatilla en un retén en Caldera, Chiriquí. ¡Ay madre!

COME CANDELA

En el distrito de Montijo, Veraguas, hay un tal Toto que con su anuncio a candidato a alcalde ha causado gran revuelo. Bueno, empiezan a salir los nuevos nombres y me imagino que el nerviosismo ataca a los eternos aspirantes.

CABREO

Alguien me mandó esto: ‘Los vendedores de chances y billetes de la terminal de transporte de Albrook hacen lo que les da la gana y la LNB se hace de la vista gorda. Venden todos los chances con one-two, lo cual es ilegal.

EL MOTE

Me dicen que ahora le llaman ‘el diseñador de la pipol' al Ombusman. Como en las grandes pasarelas uno que dice defender a la pipol hace pocos días se dio a la tarea de escoger colores de vestidos de su personal, tipo de flores para la mesa principal, bebidas y tipos de comidas para un evento regional. ¿Cómo así?

MUÑEQUITO TAQUILLERO

En los últimos eventos del piardí quien se pavonea cual candidato presidencial es el Muñequito Diabólico. A todos promete, con todos se compromete. Según sus asesores del círculo cero, ya cuenta con los apoyos suficientes para alcanzar la colina. Cuidado queda como el florista cediendo hasta lo que no debe.