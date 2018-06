La llorona del 19 de junio del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



TEJEMENEJE

Hoy nuevamente empieza el aquelarre con El Loco, cuando se realice la audiencia para definir el cambio o no de la medida de privación de libertad por otra más suave. Dicen que cinco magistrados principales y cuatro suplentes van a tomar acción en la decisión de si El Loco sigue en El Renacer o va pa' su casa. ¡Santa Bárbara bendita!

PINCHAZOS

Dice el abogado Rosendo Rivera que el presidente de la Tremenda Corte tiene metidas las manos en la vaina de los pinchazos. ¿Cómo es eso?

PINCHAZOS II

A propósito de los pinchazos, ¿qué tanto sabía el ex número dos, ahora número uno, sobre este asuntito que tiene enchirolado al Loco? Dicen algunos que esta vaina va a ser motivo de mucha ponchera ahora que entra en funciones el último período legislativo. ¡Áyala!

DESCONFIADO

Dice un canalla de Santiago que hay un diputado con muchos autobuses del área que cuando este está en la ciudad capital, se monta en un bus suyo en la terminal a altas horas, luego se baja en San Carlos y se monta en otro que va en sentido contrario, para controlar a los palancas en el bille. ¡Joder tío!

BIEN CHEAQUEA'O

A este mismo sujeto muy cuestionado por su gula insaciable de poder le llaman ‘sobaco ardiente', ya que tiene años de anunciar que carga bajo el ala un fajo de proyectos de 600 millones que, según él, el Presidente le ha confiado. Dicen los seguidores del otro diputado que es un racimo de mentiras.

COMO LECHE

La Catedral de Santiago la remozan con un blanco inmaculado que salió de las arcas de la descentralización, sin una gota de consulta ciudadana, por un monto de los 122 mil panchos. ¡Alguien pregunta si acaso la línea del papa Francisco no es atender el hambre primero y no los caprichos políticos de un budista...!

DE LA RED

Dice un tuitero que si en Panamá aprueban la legalización del aborto y si a una se lo tienen que practicar en el Cajetón, para cuando la cita le llegue ya el crío debe estar en kínder. ¡Cara...mbola!

ESTRENO CARDÍACO

Panamá perdió tres a cero su primer juego en un Mundial, pero a un tuitero lo que más impresionó de Bélgica fue el árbitro. Cuando Panamá estaba como un muro defendiendo, el árbitro los ablandó a punta de tarjetas y logró que entraran los goles del equipo belga.

DE LA PRENSA EUROPEA

Dice la prensa europea que Panamá demostró que no le tiene miedo a nada, pero sus recursos no son aún los ideales. Panamá enfrentó un engendro voraz y despiadado. Reaccionó con valentía, pero al final perdió coherencia grupal. Bélgica fue capaz de marearla y trató de romper cualquier atisbo de fe, pero en la debutante más ilusionada de este mundial ese combustible parece no tener fin.

CANCELÓ

A propósito del Mundial, me dicen que Yanibel canceló la reunión en la Cámara de Comercio por el juego. Se reprogramó para la próxima semana. Lo cierto es que todo el mundo estaba fijo el televisor.

NUEVO HORIZONTE

El programa de asistencia humanitaria New Horizons 2018 concluye formalmente con una ceremonia el 21 de junio de 2018 a las 10 a.m. en la escuela Marcos P. Alarcón, en Metetí.

OXÍGENO

El que recibió un tanque de oxígeno fue el expresidente brasileño Lula Da Silva, porque la Tremenda Corte de su país falló a su favor. La Corte emitió su fallo contra las prácticas ‘coercitivas' de la operación Lava Jato. La resolución determina que el exmandatario ‘fue obligado' a declarar sobre el caso, a pesar de que no estaba acusado de cargo alguno.