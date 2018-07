La llorona del 19 de julio del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



EMPEZÓ EL TIQUI TAQUE

La vaina de la dispensa por 300 melones que quiere el gobierno en el ‘año del Hidalgo', empezó con su tiqui taque en la Asamblea. Dice Yanibel, la mujer de hierro, que va a fomentar una amplia consulta sobre este tema. ¡Opaa!

EMPEZÓ EL TIQUI TAQUE II

El Gato Benicio soltó una catilinaria sobre la dispensa. Según él, el gobierno no es serio, porque va a querer presionar pa' que le den más plata de los 300 melones que pide, porque en realidad tiene un déficit de 900 melones. ¡Santa Bárbara bendita!

AQUELARRE

El Loco demandó al diario colega ‘Mi Diario' porque dice que es completamente falso lo que se publicó en el rotativo contra él: ‘Un loco desesperado. El expresidente Martinelli ha pedido lujos para su celda en El Renacer; le han intentado ingresar un celular y lo último, quiso hacer ‘travesuras' con colombiana dentro del penal. ¿Y así dicen que está al borde de la muerte?'.

AQUELARRE II

Según el abogado Luis Eduardo Camacho, esa vaina no es verdad y metió una demanda penal y pide ser resarcido con cinco melones.

BRIBONADAS

Por los lados de Chitré, dice que uno que tiene que ver con las recaudaciones del municipio de la Ciudad que Crece Sola decidió embolsillarse lo que recaudaba de los contribuyentes. Encontraron que ya se había echa'o casi ocho mil rúcanos y ahora le metieron una demanda por bribón.

CABREO

Por los lados de Colonias del Prado, en Juan Díaz, la gente está cabreada, porque los de la Dirección de Aseo tienen un mes que no van a recoger la basura. Dice que temen una epidemia, porque los desechos se están acumulando por todos lados. ¿Qué pasó, Eladio?

TOMÓ LAS RIENDAS

El que tomó las riendas de la peleada comisión de Credenciales fue el mismísimo Chello. El hombre llegó al potro de la comisión, por un acuerdo pactado entre la gente del PRD y los de la locura, quienes controlan dos terceras partes del Legislativo. ¡A llorar al cementerio!

NUMERITOS

Parece que mucha gente quiere ser el abanderado del PRD en las presidenciales. Para el cargo se postularon 16 personas. Dice que 200 se postularon buscando un cargo de alcalde en todo el país y otros mil 300 pa' representante.

ME ACLARAN

Ya que hablamos de aspirantes, me aclararon que aún no son las inscripciones de los precandidatos a diputado, alcalde o representante en CD. Que esa vaina empieza el viernes. Lo que sí es cierto es que el ex gordo Alejandro Pérez quiere ser uno de los candidatos a diputado por el 8-8.

HERMANOS AL RUEDO

Una curiosidad entra en la gatera de estas elecciones, porque Iván Picota se inscribió pa' buscar la candidatura a alcalde del distrito de Panamá, por el PRD. Pa' ese mismo cargo, su hermano y exministro Guillermo Ferrufino también va a buscar la candidatura, pero por la locura. ¡Ataja!

RECOMPENSA

Dice que pusieron diez mil rúcanos como recompensa por el paradero del israelí que se escapó de La Joyita. Bueno, por este caso están encarcelados los carceleros del penal, el director, el subdirector y otros más. ¡Mi madre!