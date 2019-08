La llorona del 19 de agosto del 2019

La Llorona

LAS MONEDITAS

Alguien que sabe de estas vainas me asegura que revisaron bien las monedas conmemorativas y descubrieron que no tienen la cara ni de Pizarro ni de Pedrarias. Que no se sabe de quién es la cara que pusieron. ¡Chuzo, a la final será la de Leoncico, el perro de Balboa!

LAS MONEDITAS II

Dice la gente que aunque esté el error de las monedas con la cara de ya no se sabe quién, deben echarlas a la calle y que circulen. Que ya todo mundo se frota las manos por conseguirlas, porque saben que en unos años tienen una minita de oro. ¡Ajoooo!

LOS 30 MELONES

Me llegó otro informe del gerente que sacaron esposado por llevarse 30 melones de la telefónica. Ahora dice que cuando Rauli lo ayudó con el lío de las antenas, fue receptáculo en su empresa de conciertos con muchos patrocinios. ¡Que la vaina pica y se extiende!

UNA ÑAME CON SUERTE

La gente del GobierNito está que se corta las venas, porque mientras esperan sus puestos, hay ñames que siguen mandando Por los lados del Mides hay una directora debe 12K de roaming y 250K en viáticos, pero sigue vivita y coleando. ¡Esto se hincha!

DESESPERO

Me cuentan que por los lados de Arraiján, el burgomaestre y la negra del tumba'o están haciendo fiesta con los nombramientos y dejando por fuera a los delegados que se zurraron caminando. ¡Cara...mbola!

HECHO LEÑA

Alguien me comenta que la empresa que construye el sistema de aguas servidas en Santiago de Veraguas tiene la ciudad de vuelta y media. No hay calle que no esté destruida, llena de cráteres, tierra y lodo por doquier. ¡Mi madre!

HECHO LEÑA II

Dice que lo más preocupante en todo esto, es que ni en el pasado gobierno ni en el actual ve usted un supervisor del Idaan, del Municipio o del MOP, supervisando las obras que se realizan. Nadie da una respuesta. ¿Hasta cuándo esta agonía con el lodazal y el polvo que está enfermando a la gente?

EL PUENTE CHINO

Ahora que la vaina con el cuarto puente se ha puesto peliaguda, la gente de la Asamblea decidió citar al mismísimo consorcio para que explique qué es lo que pasa. La gente del MEF dice que no hay plata pa' arrancar esa obra este año y los del MOP dicen que van con todo.

VIRUS VIRULENTO

La gente del Gorgas advierte de que el virus de la influenza que está pegando en Panamá es más virulento que los anteriores. Si a usted lo agarra uno, mejor vaya al médico rapidito, porque se lo puede llevar al hueco en el menor descuido. ¡En guerra avisada...!

ALERTA

Ya que hablamos del Gorgas, también la gente de la OPS está en alerta, porque el dengue se ha multiplicado en Centroamérica. En Honduras, la vaina está caótica con varias decenas de muertos y miles de enfermos. ¡Bueno, a eliminar criaderos se ha dicho!

SENTENCIA

Un fallo de un organismo de la ONU revisó de pie a cabeza el caso de Richi Trad Porras y dijo que en Panamá se violaron todos los procedimientos mínimos sobre los derechos humanos. En pocas palabras, los fiscales y jueces jugaron con la justicia y volvemos a quedar en ridículo.

PANDEMONIO

En la ñamura la vaina está al rojo vivo, por los cambios que se avecinan en ese partido. Dice que ya van 135 candidatos postulados para integrar la comisión de elecciones. Que hay un grupo que quiere darle la vuelta al varelismo a como dé lugar. ¡Ataja!