La llorona del 19 de agosto del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



REVUELO POR ENCUESTA

La gente del Toro twiteando que La Estrella Online va a publicar una encuesta "espuria, en beneficio de una candidatura y en detrimento de las demás".

REVUELO POR ENCUESTA II

La gente del Toro se refieren a la encuesta que anunció Jaime Sosa y su empresa Stratmark Consultores. Dice Jaime que su encuesta la hace él, porque el público debe ser orientado sobre las preferencias electorales. "Que si Toro sale mal parado, no es culpa de su encuesta".

TEMBLADERA

Me dicen que parece que el libro "Los fantasmas de Noriega" tiene a muchos preocupados. Desde una recompensa que pagaron y muchos milllones que se entregaron. ¡Ajooo!

TEMBLADERA II

Los gringos se llevaron tanquetas, armas y lo que pudieron saquear al invadir, pero hubo otros que recibieron millones en efectivo que nunca entraron a la cuenta del Estado y que los desaparecieron los pichulinos.

IRRESPONSABILIDAD ESTATAL

Alguien me manda esto: ‘Es inconcebible que el Estado gasta miles de millones de balboas en toda clase de obras innecesarias y solo tenemos una potabilizadora en Chilibre que nos deja sin agua por mantenimiento roturas y problemas eléctricos. Deberíamos tener por lo menos tres plantas y jamas suspender el suministro de agua'

ESTUPIDEZ JURÍDICA

Pareciera que es la que existe en Panamá con respecto a la fijación de penas. Condenar a solo 12 años a un conductor que violó una niña en un bus colegial produce rabia e impotencia. O se aplica una pena adecuada a cada delito o aquí se volverá a la Ley del Talión.

DESASTRE ADMINISTRATIVO

Alguien mandó esto: ‘Cuando colocaron a Girón y luego a Martiz en la CSS, los vendieron como los grandes expertos y luego de 3 años demostraron que eran unos verdaderos amateurs. Hay que nombrar personas que vayan a trabajar y no a figurar o hacer negocios. ¿Hasta cuándo tanta infamia con el asegurado?'.

DEL PROFE BERNAL

Esto lo twiteó el profe Miguel Antonio: ‘Kenia dice que De León dijo lo que él dice que no le dijo, pero ambos dicen lo que el otro dice que no dijo y ninguno dice lo que dijo. Y, ¿tú que dices? Mejor no digas, porque si dices, ambos van a decir que lo que tú dices no se dijo, porque tú no estabas cuando se dijo'.

CONSULTANDO

El precandidato por libre postulación José Dídimo Escobar Samaniego, sostuvo interesantísimo conversatorio con los estudiantes de doctorado de la UTP el viernes. Los estudiantes se mostraron sumamente interesados en diferentes temas y manifestaron su profunda decepción por los partidos políticos.

PRODUCTORES CABREADOS

Los productores quieren ver las resoluciones de multas y castigo de aquellas empresas que estaban importando sin contemplación e introduciendo productos sin mayor control. Dice que son 120.

QUE EXPLIQUEN

Quejas por la colocación de una cerca de ciclón frente a las esclusas de Miraflores. Que si esto es para que el pueblo no vaya a ir a contemplar su Canal, sin pagar.

ENCANYACSADA

Una candidata a diputada recoge firmas por El Chorrillo y sale encayacsada todos los fines de semana. Llena de firmas, pero trabá.