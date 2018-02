La llorona del 18 de febrero del 2018

La Llorona

REVULÚ

Dice que Pacha, antes de irse de vaca a Notre Dame, en Indiana, pasó por el mismísimo Washington, donde según los locos, no hay que ser tontos para concluir que fue pa' lograr que le hicieran cambiar de opinión a la jueza Cooke. ¡Ataja!

REVULÚ II

Esto publicó la ex primera dama Marta de Martinelli: ‘Luego de confirmar que Varela estuvo la noche del martes en Washington, no me queda duda que influyó en la suspensión de fianza a RM. RM fue operado hace un año del corazón, 3 stents, presión alta y 66 años. Si RM, debido a su condición de salud le pasa algo, responsabilizo a JCV. Así y mucha gente'.

PELEÍTA

Me cuentan que hubo un pleque, pleque de lo más sabroso entre un ministro y un dirigente político. Que el primero le reclamó al otro la traición en el tema de las magistradas, cuando él lo apoyó con mucho billete… Que la pelea fue en un buffete de abogados, ¡Santa cachimba!

SE RÍEN A CARCAJADAS

Los vendedores de billetes casados de la LNB, cuando un cliente les reclama por esta conducta ilegal, se ríen a carcajadas. En el 99 de la Tumba Muerto se ríen hasta de los funcionarios de la institución. Dice un comprador: ‘¡Sin duda, los billeteros están penetrados por la corrupción!'.

EL SILENCIO DE ANTAI

Muchos cuestionamiento por el silencio de ANTAI en el escandaloso nepotismo de la prima del Cajetón. Algunos hablan de un amiguismo que se tiene con Merce, que ahora es alta funcionaria de la institución. ¡Ay padre!

PEREGRINACIÓN

Pasados los carnavales, la peregrinación al Cristo de la Atalaya es lo que sigue. Pero esta actividad, que sin duda la usarán los políticos para hacerse sentir de alguna manera, la gente del TE no ha dicho nada, pero ya veremos los curiosos mecanismos de propaganda disimulada.

PELEÍTA

Tremendo trepa que sube hay entre los hoteleros, porque tanto AIRBN como otras agencias de hospedajes en línea, dicen que les están haciendo una competencia desleal. La vaina ha llegado hasta los operativos en la ciudad. ¡Chanfle!

PELEÍTA II

La vaina es que la gente de AIRBN, la más grande de todas en el mundo, ha dicho que está de acuerdo en recoger impuesto para el Estado, pero quiere que la ley cambie y quiten eso de que solo se pueden hospedar hasta 45 días en las casas. También piden otros cambios, pero amanecerá y veremos.

DÉCIMO

Los empleados públicos, ahora que regresaron desplumados de carnavales, están que se frotan las manos, porque el gobierno va a pagar el décimo tercer mes adelantado. Será mañana, así que platita pa' la calle o pa' los útiles escolares o pa' los garroteros.

A TODA MÁQUINA

La gente de Odebrecht y FCC están trabajando a todo vapor, pa' ver si cumplen con antelación la entrega del Metro. Este fin de semana y hasta mañana van a colocar en la vía Tocumen las enormes vigas ‘U', porque el tiempo vuela.

RESPIRITO

No se extrañen de una nueva marcha de las iglesias, ahora que en la Tremenda Corte mandaron a retirar el proyecto sobre el ‘matrimonio igualitario', dizque para analizar la adecuación a lo que dice la gente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Ay padre!