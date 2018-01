La llorona del 18 de enero del 2018

La Llorona

PERRO MUERTO

Dice alguien que le cuesta creer que un conductor se detenga en plena Loma Cová a recoger un paquete lleno de papeles que se le cayó a un motorizado y que al final resultó que ser el expediente de Financial Pacific. Que esta vaina parece un cují. ¡Santa Bárbara bendita!

PLAN B

Ya me están hablando del Plan B en la locura. Que todos van a meter toda la carne en la parrilla, pero si no sale como debe salir, entonces vienen con la otra estrategia, que ya está bien aceitadita. ¿Cómo?

REVULÚ

Me mandaron a decir que la opinión pública está saturada de información para lograr que el revulú cause indigestión y otros casos se disipen. Manzana Azul, Financial Pacific, Brooklincito, Fakir, matrimonio del mismo sexo, son solo ráfagas para la indigestión mediática.

APURANDO

Parece que hay un grupo detrás de la llamarada por el matrimonio del mismo sexo que está presionando pa' que la tremenda Corte falle a su favor. Que ahora que en Costa Rica los del mismo sexo se pueden casar, están usando eso pa' empujar el tema en Panamá.

NOVEDADES

A partir de mañana estaremos con una edición especial de los viernes. Igualmente habrá una para sábado y una para domingo. Vienen con una segmentación para el disfrute de nuestros lectores. Contrapunto, El papa en Panamá, Cuentos y Poesía, En Positivo, son algunas de las novedades.

PARTIDO REVUELTO

Por los lados de C-3, me cuentan que los perredianos hicieron un congresillo, donde hubo intercambios de palabras de grueso calibre entre los que apoyan a Nito y la gente que quiere de candidata presidencial a Morticia. Aquello parecía un barrio de trifulca, donde ambos bandos se gritaban de todo. Los que apoyan a la dama dicen que si quieren guerra, van a tenerla.

LOTERÍA DE QUIOSCOS

Lo de sortear los 60 puestos de ventas en la ruta del Carnaval de la City le ha molestado mucho a los que siempre quieren jugar vivo y consiguen permisos para después alquilarlos a terceros. Espero que el orden impere y no se rajen por las presiones.

¿QUÉ PASÓ EN EL METRO?

Ayer me di mi baño de pueblo en la estación del Metro en la 5 de mayo y pasaron cosas curiosas. La escalera eléctrica se detuvo cuando bajaba, y las luces parpadeaban a cada rato. Cuando me bajé en Vía Argentina, había algunas goteras en el área por donde pasan los usuarios. Hoy me bajaré en la Fernández de Córdoba, a ver cómo está la cosa.

DE PELÍCULA

El que está ahora al frente y por todo el 2018, de la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos, es el colega Luis Polo Roa. Bueno, tiene bastante trabajo por delante, sobre todo impulsando la industria sin chimenea, una de las apuestas de Panamá. ¡Felicidades!

PREPARACIÓN

Y el onceno panameño se medirá a Dinamarca el 22 de marzo en Copenhague. Será un partido amistoso de preparación con miras al Mundial de Rusia. Dice que la gente del Bolillo le quiere dar una sorpresa a los belgas.