La llorona del 18 de agosto del 2018

La Llorona

CONCERTACIÓN

Dice que después de toda la ponchera que tiene a la sociedad en vilo, varios miembros consejeros de la Concertación Nacional activaron el esqueleto y el ministro de Trabajo, que la preside, la convocó para el lunes. ¡Por allí es el camino!

PINCHADERA

Me cuentan que la grabación existe, pero si sale a la luz, se revela quién pinchó. Que ahora la gente del Loco quiere que se revele la grabación, porque así Pacha cae en la misma vaina por la que tienen en el banquillo de los acusados al Loco. ¡Cómo gozo!

DOS EN PUNTO

Dicen que al Valarini que queda como director encargado del Cajetón le dicen ‘Dos en Punto'. Que esa es la hora que el hombre parte del Cajetón y se preguntan ¿si ahora va a hacer lo mismo, como era la costumbre?

DOS EN PUNTO II

Dicen que la gente de confianza de Valarini celebró con bombos y platillos el jueves por la noche, después de la renuncia de Martiz. Que ahora le tienen el ojo puesto a la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios al Asegurado (Densa). ¿Y esa vaina?

VIENE BLANDONCITO

Para mañana será oficial la precandidatura a la Presidencia del alcalde Blandón. Dice que el hombre realizará un acto formal de postulación a las 10 de la mañana en la Fundación Arnulfo Arias, en Balboa, entrada a la Calzada de Amador.

SOPLA DIOS

Alguien me manda esto: ‘Las universidades públicas cada día que pasa se parecen más a las sectas religiosas y los grupos de fanáticos. Ahora califican y estigmatizan a los estudiantes por sus creencias religiosas. ¿Hasta cuándo, señores?, existe libertad de culto en el país'.

CHICHARRÓN

Según contaba uno de los clientes del ‘coffee time' del pueblo, nadie quiere explicar cómo se resolverá el tema de la seguridad social en el país. Todos miran para el otro lado, pero no hay de otra, hay que enfrentar el problema, porque para mañana es tarde.

OJO VISOR

Alguien me manda esto: ‘Más de una mente estresada acusa a los medios de generar una matriz de opinión para cambiar a los que manejan el sistema político. Se les olvida que los medios no toman las decisiones políticas. Solo informan las decisiones que toman los políticos. Matar al mensajero no cambia el mensaje'.

¿CULILLO?

Me dicen que la ex mujer de Pany es la de control fiscal de Contraloría. Dicen que la Rubia hace dos meses tiene parada una licitación y no refrenda el servicio y es con todos los proveedores del Hospital Anita Moreno. Que no se sabe si es algo político o simple incapacidad o miedo, pero tiene todo frenado. ¡Mi madre!