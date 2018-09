La llorona del 17 de septiembre del 2018

La Llorona

llorona@laestrella.com.pa



CURIOSIDADES

Ayer en las internas del PRD, un poco conocido Leonel Rodríguez terminó de cuarto, por encima de Solís, Alleyne y Doens. ¡Relevo generacional es que le dicen!

CURIOSIDADES II

Ya que andamos por el PRD, Zulay no fue que terminó mal. Casi un 20%, el doble que El Toro, la pone como la representante de casi un cuarto de los perredistas y la segunda fuerza interna en el PRD. Importante que sepa tender puentes y manejar esa cuota de poder.

#NO A LA REELECCIÓN

El pueblo panameño tiene claro que no es no. El mensaje de ayer confirmó que los que estuvieron no regresan. Así fue con Endara y ahora con el Toro.

PONCHERA

Algo pasa en Cancillería. Me dicen que los humores de Isabelita están bien descompensados que hasta estrelló un celular. ¡Mi madre!

PONCHERA II

La vaina está tan tensa en Cancillería que, me cuentan, el secre de general escribió su carta de renuncia y dijo ¡hasta aquí llego!

BOCONES

Tongos roncones por una calle de Cerro Viento no salen de una casa de día y de noche. Usan uniforme azul y arma de reglamento y son los que más gritan.

BOCONES II

Me cuentan que estos tontos no son de Brisas, pero parece que tienen un supuesto oficial de lidercito. Es la misma calle considerada como caliente y tranquila por los que no ven y oyen el rugir de motores en las madrugadas. La DRP y los estamentos de seguridad, ya es tiempo que le metan el ojo.

VUELVE LA RACAMANDONA

Una magistrada, allá por tierras tableñas, mantiene a un pocotón de gente con los pelos de punta, pues presiona para impugnar algunos artículos de la Carrera Judicial y, así, lograr la estabilidad sin someterse a los concursos formales.

VUELVE LA RACAMANDONA II

Para lograr su propósito, la susodicha magistrada, con el respaldo de jueces anodinos, ha contratado a la famosa Racamandona para demandar y anular los concursos formales de la Carrera Judicial, hecho que favorece a los mediocres.

VUELVE LA RACAMANDONA III

La Racamandona, aquella que hacía y deshacía sin ningún control en el Órgano Judicial durante la criticada administración del Chucky Salas, ha sido contratada como ‘experta' para que los vivazos entren por la puerta de la cocina.

POR FUERA

Dice que el que va por fuera y sin piquera es el ministro Motosierra. Que deja el Ministerio de Trabajo y va a acompañar la campaña de Blandoncito. Que incluso, podría estar en una papeleta como candidato a diputado por la provincia de Coclé.

ÉXITO

Los que saltan en un pie son los doce centros comerciales y dos mil tiendas que participaron en el Black Weekend. Dice que llegó gente a morir, aprovechando las ofertas.

DE VISITA

Según informaciones de la ATP, la mayoría de los compradores del Black Weekend vinieron de México, Cuba, Argentina, Trinidad y Tobago, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Colombia. ¡Más bien!