La llorona del 17 de junio del 2019

SERIA LA VAINA

Dice que los diputados están que echan chispas y no descartan enjuiciar a Pacha. Que todo estaba quietecito, pero el hombre insiste en meter sus ratificaciones. El C5 Panamá es uno de los casos por el que podrían sentarlo en el banquillo. ¡Ataja!

HUECO PROFUNDO

Dice el futuro viceministro del MEF, David Saied, que las cuentas por pagar presentadas por el MEF de La Chinchilla no incluyen los millones en cuentas que no tienen presupuesto; otros millones en obligaciones diversas y no incluyen la totalidad de los pasivos de los proyectos llave en mano, ni mucho menos los proyectos que acaban de adjudicar. ¡Joder, tío!

BOTELLERÍO

Alguien me dice que en la Autoridad de Aseo, en la planilla de Administración General, hay botellas desde el día que iniciaron supuestamente a trabajar. ¡Chuzo! hay evidencia, con cédula y número de empleado con buenos salarios. ¡Jooo, nadie conoce a esos sinvergüenzas!

CELEBRATION

Ahora que se está acabando el reinado de Pacha, varios empiezan a soltar la lengua. Ya Lucy recibió a uno que le dijo lo que tenía que decirle y de paso le pidió perdón por todo lo que había hecho y participado en la ‘celebration party'.

CELEBRATION II

Dice que en la fiestita participaron seis del ‘top ten' del gobierno y que con trago y jamón serrano celebraban cómo los iban ejecutando. Que la fiesta incluía el paquete de fotos y videos de estas ejecuciones perversas. Risotadas a tutiplén. ¡Cara...mbola!

EL MISMITO

Me mandan a decir que el vice del Miviot designado tuvo igual cargo de 2004 a 2009. Que fue el responsable de todos los cambios de zonificación de la capital. Que es un casateniente completo. ¡Cuidadito con malas vainas!

‘DEBEN IR PRESOS'

Domingwa respondió que ‘deben ir presos', cuando le preguntaron sobre el liderazgo de Varela o de Blandón en el panameñismo. Las pocas figuras que tienen capacidad para liderar el panameñismo no han demostrado interés en levantar al nameñismo de las ruinas en que lo dejó el Pacha, dijo. ¡Ay ooombe!

HUELE FEO

Me dicen que por los lados Clayton, en una institución donde el agro es primero, que el Buen Gobierno debe entrar con una auditoría en la administración, para que saquen bellezas, porque Yoya, la que manda más que el director, tiene rabo de paja.

CALAMBRINA

Dice que el tal Rony, el mancebo de Mily, amenazó a su hermano Luis Rojo de muerte por diferencias por la robadera en el municipio arraijaneño. A estas horas se están acusando las denuncias. ¡Santa cachimba!

CORONEL COMENTARISTA

Díaz Herrera inaugurando hoy su programa radial ‘Actualízate Panamá'. La cosa es en Radio Mía, de 12:00 a 1:00 p.m. ¡Suerte!

MUY REÍDO

El que celebró con guitarra en mano y cantando al son de mariachis fue El Loco Mayor. Disfrutó de sus pocos días de libertad, luego de dos años de estar enchirolado. A propósito, dice Rosendo que El Loco va a ser absuelto y que él lo sabe.

EN TINIEBLAS

Hace unos meses Panamá quedó en tinieblas. Bueno, fueron varias veces en el quinquenio. Otra vaina, pero peor, ocurrió en Venezuela, que dejó a oscuras el país durante varios días. Ahora fue Argentina y Uruguay, que fueron sorprendidos por un apagón de los mil demonios.