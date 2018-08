La llorona del 17 de agosto del 2018

La Llorona

Alguien me mandó esto: ‘Dicen que hay una voz con acento hebreo en las grabaciones que hicieron sobre la venta de fallos. Y en las mismas sale a relucir la voz de una asistente judicial'. No sé por qué no me dicen el cuento completo.

DEJA VU

José Abel Almengor era magistrado de la Tremenda Corte y dio una entrevista después de lo que sacó ‘La Decana' sobre sus pasitos en el caso PAMAGO (Perseguidos por Ana Matilde Gómez). Fue como la despedida del máximo Tribunal de Justicia. Ahora Nanchi dio sus descargos sobre ‘Me grabaron, me grabaron' y parece deja vu.

GUERRA SICOLÓGICA

Alguien me escribió: ‘Pacha está usando el mismo manual usado para desprestigiar la Asamblea, porque no aprobaron las magistradas. Ahora usa la misma estrategia contra la Corte Suprema'. ¡Santo cielo!

DE LA CUENTA DE PACHA

‘Los funcionarios públicos que no estén dispuestos a asumir con honestidad y lealtad al Estado las responsabilidades que les da su cargo, deben renunciar a este para permitir el avance de la institucionalidad y la consolidación de nuestra democracia en beneficio del pueblo'. ¡La cogiste en el aire!

POR FUERA

El que dijo ¡hasta aquí llego! fue el director del Cajetón. Ayer presentó su renuncia, que efectiva el 1 de septiembre. Muchos medios lo buscaron para recibir sus explicaciones, pero solo tuiteó un enlace de la canción de Sara Brightman & Andrea Bocelli: ‘Time too say Goodbye'.

DESABASTECIMIENTO

A propósito, en medio de la salida del director de la Caja hay un serio cuestionamiento ciudadano por el desabastecimiento de medicamentos y citas médicas que no se concretan con rapidez. ¡Esto se pone feo!

MOVIENDO EL ESQUELETO

A las 10 de la mañana de hoy, en el Salón Boquete del hotel Soloy, habrá una conferencia de prensa que ofrecerán varias organizaciones sindicales donde se pronunciarán sobre acciones de protesta a realizar por los problemas de la justicia (caso Procuraduría-Corte Suprema), aumento del pago a jubilados y problemas en el sector agropecuario.

LLEGA EL GRINGO

Dice que el que estará hoy en Panamá es un representante del Dep. de Energía de EE.UU.. Dice que Panamá y EE.UU. firmarán en la Presidencia un memorándum de entendimiento sobre inversiones en energía e infraestructura.

AUTORRÁPIDO DE FIRMAS

Parece que la carrera por conseguir una de las tres posiciones disponibles para candidatos independientes a la Presidencia tiene a los activistas derramando creatividad y este fin de semana inaugurarán el primer ‘autorrápido de firmas', en la mismísima Vía Israel, donde no habrá ni que bajarse del carro para apoyar a Ricky Lombana.

AUTORRÁPIDO DE FIRMAS II

El autorrápido estará pasando National Car Rental frente a Multiplaza, en el antiguo local de Arrendadora Económica, al iniciar la rotonda y funcionará el sábado de 10 a.m. a 6 p.m. y el domingo, de 11 a.m. a 4 p.m. Bueno, la verdad es que es una idea innovadora y piquetosa, pues los números suben y bajan a diario en el TE. ¡El reto está lanzado!

COORDINACIÓN SIN PRECEDENTES

Más de 300 periódicos de Estados Unidos plantaron cara y levantaron la voz ante los ataques de Trump. El míster, cuando no le gustan las noticias, dice que son falsas y llama a los periodistas ‘enemigos del pueblo'. A ver si aprende a respetar la libertad de prensa.