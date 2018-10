La llorona del 16 de octubre del 2018

La Llorona

PONCHERA

Me cuentan que hay un trepa que sube en Las Tablas, entre el alcalde y el Consejo Municipal. Parece que los concejales quieren meter un cují, aupados por el mandamás del MIVI, pero el alcalde dice que él no va a subir y bajar escaleras después. ¡Ay padre!

CRUZADOS

Por Arraiján, me dicen que el municipio no le paga a sus empleados desde hace dos meses y no hay señales de que lo hagan. Hoy hay reunión del Concejo y la gente espera una respuesta, porque si no, van a formar el trepa que sube. ¡Ataja!

GÉNESIS

Alguien me manda esto: ¡Imagínate!, la corrupción empieza desde que queremos meter a nuestros hijos en preescolar. Hay que caer en el tráfico de influencias para que te den un cupo en la escuela; pagar las famosas ‘donaciones' que ya cuestan varios miles de dólares…! ¿Qué se espera de todo lo demás?

A LA ESPERA

Angélica mandó a decir que el 31 de agosto de este año emitió una circular para obligar a todas las instituciones a publicar todas sus planillas, sobre todo las famosas 080 y 172. ¡Vamos a ver qué pasa!

OTRA OPCIÓN

Ya los panameños tienen una opción para evitar los atracos en las farmacias panameñas. Ahora una empresa colombiana (Farmalisto) está enviando pedidos a Panamá, tres y cuatro veces más barato que los medicamentos en Macondo.

YA NO BARRE

El diputado que no barre experimentó este fin de semana en carne propia lo que es el rechazo ciudadano. Buscando votos, amargó una fiesta a ciudadanos que rechazan la reelección. Ni su apoyo a la guerrilla africana pudo salvarlo.

CÁTEDRA DE DIPLOMACIA

Dice Ricardo Bustamante que en la recepción de España el embajador Santos dio uno de los más armoniosos discursos que ha escuchado en muchos años; rompió el esquema tradicional sin abandonar el protocolo y con una prosa elegante y amena trasmitió las bondades del Reino español.

EL REY DE LOS SEGUROS

Me comentaron que Alfonso Castillero es el mayor productor de seguros de vida en toda la industria de seguros y que además tiene el récord de ventas en la historia de la Compañía Internacional de Seguros. En otras palabras, es el Rey de Reyes. ¡Ajooooo!

TODO NO SE VALE

En San Miguelito, un HR CD que es moreno está implementando un plan con las pandillas que consiste en financiarlos para incorporarlos a las campañas. Dicen que ya están haciendo capacitaciones y buscando perfiles sociológicos récord. ¡Mi madre!

LA PROPUESTA

Willy Alberto está proponiendo que se le dé al INAC la actual sede del Parlatino. Dice que ‘ese edificio no tiene uso y genera gastos que pueden ser aprovechados por la cultura'. ¡Santa Bárbara bendita!

CANTANTE

Me cuentan desde Plaza Edison que un contratista del Mitradel está a punto de cantar el ‘Ave María'. Me dijeron que la balada viene con el nombre del testaferro o botellón de turno. Bueno, mijo, si ese es el santo, qué se puede esperar de los diablos. ¡Ojo Pacha, que viene Halloween!

COLECTA

El karateca Héctor Cención creó una cuenta de ahorros para solicitar respaldo ciudadano para poder competir y lograr los puntajes necesarios para representar a Panamá en los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio.

COLECTA II

Parece que de Pandeportes ya dieron la orden de cierre de válvulas de apoyo a esta promesa del deporte panameño. Una lástima que haya quienes aún crean que un atleta debe mendigar apoyo, exigiendo un respeto que estos dirigentes no se merecen.