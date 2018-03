La llorona del 16 de marzo del 2018

La Llorona

SE BUSCA MAGISTRADO

Me cuentan que Pacha no encuentra quién le acepte el puesto para llenar las vacantes que hay entre los cortesanos. Todos a los que les ofrece el puesto le responden que Nananina. ¡Ay Madre!

SE BUSCA MAGISTRADO II

Que por el Palacio Gil Ponce se comenta que mientras sigue la pelea, los que están pasando agachaditos y siguen cobrando sus 10 mil kanguros al mes son Oydén y Jerónimo. ¡Que siga el fiesto!

TRUEQUE I

Me mandaron a decir que apenas que se reunió Credenciales, lo primero que mandaron a pedir los Padrastros fueron todas las denuncias que hay en Credenciales contra los cortesanos. Las quieren ver con urgencia. ¿Y eso ahora?

TRUEQUE II

Por ahí mismo me respondieron que el asunto es que les quieren asolear las denuncias a los cortesanos. La idea es cambiar las denuncias por los amparos. Tú me das y yo te doy. ¿Cómo?

EL EFECTO MOORE

El Jorgito que nombró Pacha como director del banco de Zambo fue el miércoles 14 por la Asamblea para su ratificación, pero después que los diputados dijeron que querían saber más de su pasado, el hombre cogió brisa y al día siguiente mandó su carta de renuncia. Parece que no quiere exponerse como la Moore y la Tovar. Lo raro es que la nota tenía fecha del 13 y la entregó el 15. ¡Cara...mbola!

‘LA CULPA ES DE DANA'

Ni corta ni perezosa, la diputada capireña le echó la culpa a Dana por el tema de los amparos, dice que no sabía lo que firmó. ¿Cómo así? ¿Será que no sabe leer? o todavía más grave, ¿no lee lo que firma? ¡Que alguien me explique, por favor!

UNA PARA EL LOCO

Ayer los cortesanos dieron la instrucción de levantar la orden de detención con fines de extradición por el caso de los indultos contra el Loco Mayor. Al fin que el abogado que habla con los caballos se gana una en los tribunales.

DESFILES EN COLÓN

Pacha, que andaba ayer por Chiriquí, le mandó a decir a los colonenses que el desfile el 5 de noviembre será en las calles de Colón. ¡Amanecerá y veremos!

POR FORFAIT

Muchos fanáticos de La Roja pidiendo que se caliente el problemón que tienen los rusos con los ingleses. Si los británicos no van al Mundial de Rusia, Panamá tendría tres puntos seguros antes de montarse al avión.

PREGUNTÓN

¿Será verdad lo que nos contaron? Que una secre en San Felipe que tramita las autorizaciones de viaje de los Padrastros d Patria, le bajó la orden de que los VB saldrán después que la invitación se pasó.

ARADA SIN TECHO

Los usuarios del metrobús se quejan de que en el Balboa en Río Abajo les quitaron la parada. El dueño del terreno cercó la propiedad y ahora no hay adónde esperar los buses. Piden que les resuelvan antes de que lleguen las lluvias.

FIESTA GRANDE

Los que están que no caben en el pellejo son los chiricanos, primero la feria de David y luego la inauguración del nuevo Kenny Serracín, la casa del béisbol chiricano.