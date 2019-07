La llorona del 16 de julio del 2019

La Llorona

QUE ME EXPLIQUE

Me comentan que la famosa Patty debe dedicar sus buenos oficios para explicar al nuevo ministro del MEF por qué los vehículos secuestrados a narcos y otros criminales, cuyas marcas van desde Lamborghini hasta Ferrari, se usan para administrar una ‘arrendadora informal'.

DOS POR UNO

Desde la AMP me siguen contando cosas. Resulta que el que entró con Baragato, haciéndose pasar por panameñista siendo piardí, y que fue ascendido a director administrativo, también se quedó con el cargo alto en planificación. Este mismo personaje tiene un expediente abierto por malversación de fondos. ¡Pela el ojo, Aguilar!

REFORMAS

La Concertación entregó el paquete de reformas a la Constitución y dice que hoy se van a analizar en Consejo de Gabinete. Alguien que sabe cómo se corta el bacalao, dice que Nito no tiene que entrar en mayores retoques, sino los puntuales para que la vaina pase sin problemas.

NUEVO FRENTE

Un grupo de panameños acordó constituir el Frente Nacional Pro Constituyente. Para el jueves 18, a las 10 a.m. en el hotel Soloy, darán una conferencia. Participan el Dr. Cebamanos, el Lic. Beluche, Raúl González, el diario digital Bayano, el Sindicato de Trabajadores Jurídicos, sindicato del Minsa, Asociación de Funcionarios de CSS, la Comenenal, facción de jubilados y otros sindicatos.

TENTÁCULOS

Se dice que Dulcineo anda como loco ofreciendo el oro y el moro a gente del buen gobierno para dejar a su abogada en Tocumen, para encubrir todos sus chanchullos. ¡Santa Bárbara bendita!

TEJEMENEJE

La vaina es que parece que la abogada de Tocumen ya sabe que le viene bajando una serie de demandas por casos de supuesta corrupción y encubrimiento de los chanchullos de su exjefe. ¡Ay caramba!

EN VAINA

Dice que por lo menos 148 candidatos de las pasadas elecciones no han entregado o no entregaron en la fecha límite, los informes contables sobre los ingresos y gastos. Dicen que los que están en estos líos podrían ser multados desde tres mil balines. ¡Ay, padre!

RANCHO ARDIENDO

Los moradores de la isla de San Miguel están que echan chispas, porque los tienen solo con cuentos sobre el suministro de agua. Lo cierto es que si no es por la lluvia, no tienen ni con qué cocinar, porque el Idaan no les da respuesta. ¡Cuidado un merecumbé!

FAMA DE LA BUENA

El panameño más famoso en España es Milton, el embajador en la Madre Patria. En una tertulia, Milton habló muy fluido de lo que tiene España hoy y de lo que debe sentirse orgullosa y los amigos del contertulio lo grabaron y la vaina se ha hecho viral. ¡Así se deja bien a un país!

CABREO

Vuelve y la puerca tuerce el rabo. Me mandan a preguntar ¿cómo un pavón jubilado de 83 años sigue laborando en la UABR y, para colmo, solo trabaja hasta las 11:00 a.m.? ¡Esto se hincha!

CALMANDO LA JAURÍA

Dice que hubo una reunión con la gente de los diferentes frentes del piardí, para calmar la jauría. Que tengan paciencia, porque están buscando los espacios para meter a la nueva gente. Los que debieron salir están agazapaditos, esperando que pase el temporal.