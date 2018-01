La llorona del 16 de enero del 2018

La Llorona

TRAGANDO SAPO

Dice que ayer hubo reunión entre los buenos, los malos y los feos, por el fallo de la Tremenda Corte sobre la termoeléctrica a base de gas, cuya concesión la tiene Panama NG Power. Que parece que la vaina les revolvió todo y ahora han de tragar sapo. ¡Ajooo!

DANILO PÓRTATE BIEN

Ya que hablamos de Panama NG Power, dice que un tal Danilo lo tienen pilla'o, porque dice que le han encargado una campaña en redes sociales contra el empresario José Dapelo. Que todo el epicentro está en Panamá Oeste. ¡Santa Bárbara bendita!

BETITO TIENE SUS AMIGOS

Y siguiendo con el culebrón eléctrico, también me cuentan que al que tienen bien ubicado es al Ferrari de ETESA. Lo que me cuentan es que le mandaron a decir que se porte bien, porque se está filtrando que Betito parece que actúa por la libre, habla de más y se inclina hacia un grupo económico tan fuerte e influyente como el del Patrón. ¡Ay que vengan los bomberos, que me estoy quemando!

COMPARACIONES

Me enviaron esta pregunta: ¿Qué tiene que ver Shucri Kafie, detenido en Honduras por supuesto fraude y malversación de fondos públicos, la hidroeléctrica de Barro Blanco, el PH Sun Tower Mall y el grupo Sagasa? Que el que adivine va a visitar Tegucigalpa.

CHANCHULLEROS

El economista jefe del Banco Mundial reconoció que alteró datos sobre competitividad en Chile para beneficiar al candidato de la derecha, Sebastián Piñera que ganó las elecciones, reveló The Wall Street Journal. ¡De que valen las disculpas tardías!

COMENZÓ LA FIESTA

El último fin de semana dejó ver a un par de diputados en pleno "perreo", en distintas actividades bailables. La verdad es que los dos panameñistas deberían meterse en la producción de leyes y dejar la taquilla para cuando corresponda. Las redes sociales explotaron con la chica de blanco en plena acción.

COMENZÓ LA FIESTA II

El chusco que mandé a cubrir el Desfile de las Mil Polleras me contó que en una esquina de la Calle Abajo estaban Afú y Anita la Independiente. Tito tenía una toldita casi en la entrada de la casa desde donde la diputada sin dueño disfrutaba del espectáculo.

TAQUILLANDO

Un par de presidenciables fueron vistos en Las Tablas en el afamado desfile de polleras. Mientras Nito el del PRD caminaba, con un séquito más abultado que el del Presidente, Etchelecu, de quien dicen es el ungido de Pacha, venía con el carro del MIVI, estrechando manos a cuanto cristiano o cristiana se encontraba en su camino. ¿Están en campaña adelantada?

TAQUILLANDO II

Volviendo con Anita la Independiente, la dama siempre guardó su distancia, sentadita en la esquina del balcón en el primer piso de edificio de dos plantas, desde donde veía el desfile. Por cierto, su tocado llamó la atención, porque más de un experto me dijo que no iba de acuerdo con la pollera que lucía. ¡Hasta para eso hay que estar a tono!

SENSIBLE PÉRDIDA

Muy sentida la familia del béisbol con la muerte del profesor Emilio Castro, uno de los grandes héroes de este deporte en nuestro país. Santeño hasta la médula ósea, Castro dejó grandes logros en una excelente carrera que le llevó a representar a Panamá en múltiples torneos internacionales. Paz a su alma.

DIPUTADO TRAVIESO

Una dama reveló que un diputado interiorano le mandó unas propuestas indecentes a cambio de nombrarla, darle contratos y hasta le ofreció una casa. La mujer tiene todo guardadito en su cuenta y parece que ahora es material político valioso. ¡Ajoooo!