La llorona del 15 de julio del 2019

LA TERNA

Me dicen que Vallarini impugnó el proceso de selección de la terna recomendada para escoger al nuevo director del Cajetón. La vaina es que primero el caso pasa a la junta directiva y luego, a la Tremenda Corte, pero las entrevistas a los seis preseleccionados va hoy.

ACULILLA'O

Alguien que se topó a Zambo Rojas me dijo que al susodicho le dio culillo y salió huyendo. La vaina es que solo lo iban a saludar. Se pregunta: ¿Será que pensaba que le reclamarían por su gestión de maldad de mensajero arrastrado del Cachazajefe? ¡Mejor que compre un perro!

RUNRÚN SERIO

Alguien que tiene por qué saberlo me asegura que Álvaro sí va a dejar de madrugar. Que decidió dedicarse a sus negocios personales y deja la pantalla del 13 a partir del 15 de agosto. Que sí va a seguir participando de otros programas.

SÍ VA

De la ATP me mandaron a decir que el ministro sí va a participar del foro sobre turismo rural que patrocina la Universidad de Salamanca. Incluso, dice que a la una de la tarde tendrá una participación en el estrado. ¡Más bien!

SE NOS FUE

Lágrimas en la cultura panameña por el fallecimiento de Eduardo Charpentier De Castro. El reconocido compositor y músico nacional fue director de la Sinfónica por más de 20 años y promotor de la educación musical en el país. Sus padres, Eduardo y Herlinda, también son un ejemplo para la cultura nacional.

MIMETISMO

La ex secretaria general del MEF, hoy atrincherada (nadie sabe cómo) en Asesoría Legal, se ha convertido en la perseguidora oficial de los funcionarios que, como ella, están ligados al Partido Panameñista. ¡No hay peor cuña que la del propio palo!

MIMETISMO II

Dice que una tal Martita, prima de Pacha, remitió un memorando para advertir que se acabó el relajito con eso de ‘pagar un dólar para usar jean' durante los viernes de cada semana, pues ahora es obligatorio que se vistan con ‘decencia'. ¡Cara...mbola!

ATAQUES INFUNDADOS

Me mandó a decir Kike Flores que los ataques contra él son totalmente infundados. Que mejor piensen ¿por qué él, con 38 años en el PRDe hijo de la mano derecha de Torrijos, corrió por el PP y postulado por alianza por el Panameñismo cuando todas las encuestas apuntaban al triunfo de Cortizo? ¡Ay, papá!

ABANDERAMIENTO

Hoy en la tarde, el presidente Cortizo entregará la bandera a la delegación que representará al país en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

AUDITORÍAS

Por allí me informaron que la Contraloría ya terminó las auditorías del caso de los bates y las compañías de fumigación. Esta semana habrá muchas cosas al descubierto, producto de las pesquisas.

MAGO DEL AHORRO

Me cuentan que el próspero vara Mejía acaba de comprarse una modesta residencia en Clayton por un melón, por algo le dicen el mago del ahorro.

CENTRO DE CONVENCIONES

Por allí se preguntan ¿quién está detrás del contrato de concesión de operación y comercialización del Centro de Convenciones de Amador y quiénes son los padrinos de la flamante empresa SMG Latin America, LLC?

LA AUSENTE

Que una miembro del Comité de Elecciones del CNA se pensaba que iría a las reuniones, pero nananina, dicen que va barranco abajo porque no participa, no opina y no renuncia. El resto carga con el trabajo de ella. Su excusa es que tiene muchos clientes y no tiene tiempo. ¡Ajooo!