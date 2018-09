La llorona del 14 de septiembre del 2018

La Llorona

NO VA CONMIGO

Me mandaron a decir que los chinos le dijeron a Pacha que no quieren líos con la embajada en Amador. Que no están pa' que le lleguen piqueteos y manifestaciones. Que mejor busquen otro sitio que no les cause dolores de cabeza. ¡Menos mal!

NO CONMIGO

Ya que hablamos de la embajada china en Amador, me dicen que después de los mensajes de Martín Torrijos y de los pronunciamientos de reconocidos luchadores nacionalistas, los de la Misión China se están preguntando seriamente, si les conviene o no, que su sede diplomática sea un foco permanente de enfrentamientos con diversos sectores panameños. Ya viene una siembra de banderas, marchas estudiantiles y otras protestas.

DE SOMBRERO

Alguien que sabe de estas vainas, me cuenta que un capitán se puso de sobrero un remolcador. Que el dañito, podría costar la friolera de 300 mil rúcanos. ¡Chuleta, se fue mi bono!

MISTERIO

Alguien me manda esto: ‘Mucha preocupación de comisionados dentro de Proteger y Servir por el caso del Comisionado Ramón Castellanos, ya que se comenta que es una injusticia lo que se le está haciendo al mantenerlo detenido. Entre los Comisionados lo comparan con el caso del Coronel francés Alfred Dreuifus, que fue acusado por sus mismos compañeros del ejército'.

SE PAVIÓ

En el foro de Uruguay sobre comisiones de salud en agosto pasado, un diputado de Oeste al que apodan La Gaviota, solo se acreditó el primer día y nunca más regresó. Fue la comidilla del foro por el incumplimiento de Panamá. ¡Una vergüenza gaviotera!

MAL NEGOCIO

Ayer entrevistaron en alguna parte al administrador del Canal sobre el tren chino hasta Chiriquí. Su respuesta fue contundente y creo que no le va a gustar a Pacha: ‘Mal negocio para Panamá'. ¡Santa Bárbara bendita!

RÉCORD

Ya que andamos por el Canal, dice que este año será récord en el paso de carga. Que lo presupuestado fue de 430 millones de toneladas y al parecer las cifras proyectan que cerrarán en 440 millones de toneladas. ¡Ave María!

PONCHERA

Los que pusieron en tres y dos a los policías fueron los indígenas Ngabe Buglé, que, por dos días, se enfrentaron con las unidades antidisturbios en San Juan, Chiriquí, trancando la vía Panamamericana. Los ngabes piden carretera que llegue hasta Camarón Arriba.

ACUERDO

Finalmente el secretario de Metas tuvo que sentarse a dialogar con los indígenas y les prometió una carretera de 16 melones y 22 kilómetros de longitud, cuya licitación será en las próximas semanas. ¡Bueno, mejor que cumplan, los indígenas no tienen días feriados, fin de semana, ni nada y si no vuelven a las calles, si no pregunten al Loco!

NOCHES DE CUCHILLOS LARGOS

Los perredistas terminaron sus campañas y ahora están en la fase de los cuchillos largos. El domingo será el gran día y todos cruzan los dedos pa' que vaya a votar más del 40 por ciento. Por lo pronto, de un lado y del otro, están tratando de quebrar simpatizantes. ¡Ajooo!