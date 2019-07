La llorona del 14 de julio del 2019

La Llorona

SE MANDÓ A CAMBIAR

Me enteré que Popi se mandó a cambiar de circuito. Ahora es residente de Capira y parece que esa vaina no le ha cuadrado a Yanibel. ¡Santa cachimba!

EL ASESOR

De la otra vaina que me enteré es que Kike Flores, que en la última elección corrió como candidato a diputado por el panameñismo en el circuito 8-3, ahora es el flamante asesor del Legislativo. Que son seis mil maracas que ya amarró. ¡Ajoooo!

DESUBICADO

A Ferrari de Etesa ya le nombraron junta directiva para removerlo; lo sabe y aún así cita a varias bancadas para decirles cómo debe aprobarse la ley par modificar Etesa. Dice que el viernes sentó a Broce y Vásquez. Chuzo, se va y todavía quiere que se haga a su modo. ¡Santa cachimba!

TURISMO RURAL

Me enteré que mañana va a haber un seminario de lo más bueno sobre turismo rural, dirigido nada menos que por la Universidad de Salamanca. Que allí estará el embajador del Reino de España, pero el ministro de Turismo no ha confirmado para la inauguración. ¿Y entonces, no que el turismo es prioridad?

CULILLO

Un médico me comentó que hay mucha intoxicación por alimentos en Panamá y la terrible salmonela. Que en los restaurantes no están aplicando los protocolos de sanidad y los inspectores del Minsa cuando van solo es para coimear. ¡Ay papá!

AGRUPÁNDOSE

Diferentes organizaciones sociales: sindicatos, una Central Obrera, organizaciones de profesionales y profesionales independientes, se reunieron ayer para la constituir el Frente Nacional Pro Constituyente. Coinciden en la necesidad urgente de la transformación del Estado Panameño, pero con una Constitución nueva, no remendada o con parches. ¡Ataja!

BANDAS ESTUDIANTILES

Dicen que muchos grupos universitarios que operan realizando todo tipo de negocios en la Casa de Méndez Pereira, se han convertido en una especie de bandas estudiantiles. La pelotera vergonzosa en Economía es la punta del iceberg de la gran corrupción estudiantil. Lo mejor es acabar con los negociados y la maleantería en la UP.

CENTENARIO DEL POLLO

Un dato curioso es que el centenario del ‘Pollo' Arosemena se conmemora este año. Y no se puede olvidar tampoco que el 11 de enero del próximo año se conmemoran los 55 años del IFARHU, institución creada por el gobierno de Robles y cuyo primer director fue el Dr. Diógenes Arosemena Grimaldo. También fue un excelente catedrático y secretario general de la Universidad de Panamá.

PRIMERA GENERAL

En España ya ascendió una mujer a General. Es la primera de su género, donde el 12.5% de los miembros del Ejército son mujeres. Acá haremos un estudio del avance de la mujer en la Policía, los rangos y el trato que reciben. Lo que todos sabemos es que las mujeres de nuestra Policía generalmente son respetadas y muy queridas por la ciudadanía.

DOS SOMBREROS

Que un alto miembro de Seguridad le mandó a preguntar al comisionado Gómez, encargado de recursos humanos, ¿qué ha hecho para aclarar la dualidad de horarios y funciones del famoso ‘el de los 2 sombreros'? Que si ¿será que son tan amigos? y permite la doble moral, a pesar de tener fama de ser muy estricto y perseguidor de la mentira. ¿Y qué dice la comisionado Aguietti?