La llorona del 14 de enero del 2018

La Llorona

EN LA RECTA FINAL

Dice que los convencionales de la locura están como pichón de pájaro, es decir, esperando con la boca abierta a ver que les traen. Que la caza de convencionales está en su recta final, porque el domingo próximo se sabe qué es lo que es. ¡Cara…mbola!



PEGÁ

La que está más pegada que Dundunsuá y Ranguliao es Irma, la jovencita que se quedó dormida y no pudo ir a la manifestación del 9 de enero. Su grabación llega a cada rato a los celulares hasta dos veces al día. ¡Ya hasta parece de mi familia!



NO QUIEREN PROBLEMAS

Dice que en la Tremenda Corte no quieren pelea con las iglesias y mucho menos que se forme un tamborito con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Que la mayoría fallará en contra el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso sobre el tema.



LOS BONOS BOMBA

Magaly Castillo se lanzó un twitazo que todavía está zumbando: “Dice que la bonificación hay que darla porque está en la Ley. Pero la Ley de Carrera Judicial y la Justicia de Paz no se aplican porque no hay recursos. Para unas cosas sí y para otras no”. ¡Cara…mbola!



ALÓOOOO, ¿TE?

Dice la gente del PRD que la Ley Electoral es clara al ponerle topes de tiempo y recursos a las campañas electorales, pero de ninguna manera debe interpretarse como una licencia para coartar la libertad de expresión y el derecho a ser y hacer oposición. ¡Mi madre!



CONVENCIÓN DE GALLOS

Ya que hablamos del Tribunal Electoral, dice que la Convención Nacional del Molirena será el próximo 25 de marzo. Que la misma se realizará en la ciudad de Panamá. Bueno, sale la locura de su convención y entran los gallos en acción. ¡Ataja!



PERREO Y MENEO

Primero fue la Levy bailando el perreo, ahora fue Panky que escenificó un baile que calentó las redes. Si esto es así ahora, no imagino la clase de vaina que veremos ahora en los carnavales. ¡Ñamura total!



CAYÓ FAKIR

Un tal Fakir, capo de capos en Panamá, fue capturado en México. Dice que el hombre manejaba el negocio de las drogas y se fue al país azteca a darse su gran vida. La vaina fue que tenía una alerta roja en Interpol y ayer lo agarraron.