La llorona del 14 de agosto del 2019

La Llorona

NO ES COBARDE

Un amigo de Picuiro manda a decir que el exjefe del Consejo no se va a quedar en España, que no es ningún cobarde. ¡Ajoooo, ¿y esa peña con quién es?!

CON PISO Y TECHO

A propósito de Picuiro, también me dijeron que el hombre está de lo más pechón, porque se siente protegido por la CIA, ya que le compartió secretos de Estado y por eso le deben favores. También anda diciendo que un alto cargo en el Gobierno es ‘su tío querido' , porque los une un parentesco lejano.

MARTÍN MEDIADOR

También me dijeron que El Muñeco está por ser mediador en la crisis de Nicaragua, a través del comandante Edén Pastora. ¡Chuzo! no sabe el berenjenal en el que está metiéndose. ¡Ay padre!

REVULÚ

Tremendo chicharrón se está formando, porque alguien puso a circular un supuesto informe del FMI que da directrices pa' ‘salvar' la CSS. La propuesta consiste en subir hasta 65 y 70 años la edad de jubilación, aumentar las cuotas a 300 y bajar a 40 por ciento lo que se llevaría el que se jubila. ¡Santa cachimba!

¿CÓMO PA' CUÁNDO?

El que se mandó su catilinaria en redes fue el abogado Ernesto Cedeño: ‘Aunque usted no lo crea, el expediente 338-19, contentivo de mi demanda de inconstitucionalidad del nombramiento del ex ministro González, en la JD de la ACP, está desde el 24 de junio para fallarse, y el magistrado Arrocha no pone a circular el proyecto de sentencia sobre el tema'.

ENCUESTAS ARGENTINAS

Macri destilaba el lunes rabia contra las encuestadoras. Las que encargaron bancos, empresas inversoras extranjeras y otras cuatro contratadas por el gobierno. Ninguna anticipó la catástrofe que lo dejaría fuera de la presidencia.

ENCUESTAS ARGENTINAS II

Metió miedo de volver al pasado, pero la mitad de los argentinos le respondió a Macri que no soporta este presente. ‘No es que nosotros hayamos sido buenos —decía Perón— sino que los que vinieron después fueron tan malos que nos dejaron como buenos a nosotros'.

GUERRA COMERCIAL

Escribió el premio Nobel de Economía Paul Krugman que la guerra comercial EE.UU.- China empeorará porque la gente que sabe de economía ha dejado solo a Trump, y ni siquiera está escuchando a la banda de ignorantes que le quedan. ¡Chanfle!

LAS FICHAS

Me cuentan que Dulcineo mantiene sus cuadros en Tocumen, S.A. Que una Gisell, quien llegó de su mano, sigue mandando y persiguiendo a sus subalternos. ¡Cara...mbola!

DESPECHADAS Y CELOSAS

Comentan que fueron las divas que acusaron a Braguetín de acoso en la Defensoría. Zulay y Corina, la promotora de la identidad fetal, lo tienen en la mira. Prepárate, Fellín, que te quieren dar hasta con el banquillo. ¡Santo!

EL BUEN GOBIERNO

En MiAmbiente aparentemente están poniendo el orden. Ya detuvieron a pillos con madera en Panamá Este. Ahora hay que prohibir absolutamente la tala y revisar los contenedores que salen del Darién para dar con los verdaderos responsables.

LAS TRAVESURAS DE BRAGUETA

Dice alguien que las travesuras de Bragueta ayudaron a desprestigiar a la Asamblea, ya que se comenta en los corrillos que aplicaba ausencias a sus adversarios políticos y personales y las publicitaba con maldad y alevosía. ¡Santo cielo!