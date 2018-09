La llorona del 13 de septiembre del 2018

La Llorona

PASO, PASO, PASO

Me cuenta alguien que sabe, que Pacha tiene problemas para conformar las juntas directivas de las instituciones. Dice que propone a uno y lo rechaza, va a otro, lo rechaza… ¡Chuleta!

VIENEN LAS REFORMAS

Esta mañana, la Cámara de Comercio presentará su propuesta de reformas constitucionales. Será en el salón La Caleta del hotel Sheraton. Las reformas tienen que ver más con el área judicial, según cuentan.

EL DICIEMBRE…

La diputada chiricana que dice que un supuesto violador que es un alto funcionario del Gobierno y cuyo nombre se conocerá en diciembre, tiene a la gente en ascuas.

Y EL GANADOR ES…

Alguien que sabe de estas vainas, me dice que el susodicho sí existe, que es un comisionado del Ministerio de Seguridad, pero que luego del lío lo trasladaron a otro ente de la Fuerza Pública. ¡Chanfle!

PEDIGRÍ POBRETÓN

Ya que andamos por el Ministerio de Seguridad, dice que pretenden reemplazar al director de Barrios Seguros por alguien que no tiene ni sexto año de secundaria. Que el único crédito que tiene es que se trata de su compadre. ¡Mi madre!

PIENSA MAL...

Por amor al arte una transnacional del negocio marino tiene millones de dólares en más de 15 contenedores con equipos, almacenados en Rodman, sin un sólo cliente visible y a la espera de una licitación para la limpieza y protección de nuestras aguas. En los corredores de la AMP se especula que si esto será una licitación transparente o una copia de cierto sitio corporativo que rima, sí, con amor.

RECONOCIMIENTO EN EL 4.2

Me llegó el comentario de los productores de palma aceitera de Barú que reconocen el empeño que ha puesto el diputado Motta por ayudarlos a superar las dificultades que enfrenta ese sector y esperan pronto días más prósperos.

DICE QUE LES SOBRA PLATA

El gobierno dice que le sobra plata, pero acumula cuenta por pagar por $1,200 millones a proveedores y contratistas que no saben qué hacer con las deudas con los bancos y algunos están a punto de quebrar. ¿Hasta cuándo MEF y Contraloría?

EN PIE DE GUERRA

Los que van a defender su pan a capa y espada son los trabajadores de la minera en Cerro Quema. Dicen que el Estado sigue mudo ante su solicitud de la renovación que les permita seguir trabajando. Este viernes, que se prepare Azuero, porque van a la calle.

EM PUJE

Se comenta que la candidata a diputada por el 8-7 Carla García, ha tenido un crecimiento y aceptación digno de analizar. La sangre nueva en política dará mucho de qué hablar después del domingo. ¡Cara...mbola!

UNGIDOS

Tavito El Grande comenzó la búsqueda de un delfín entre sus allegados. Parece que en la U, el Florista mandó la orden, ‘que se cuadren los fieles, porque buscará la reelección'. Uno más que promete no bajarse del potro, porque dice que aún no termina las reformas integrales. ¡Aprendió rápido el ‘game of minds'!

BAJA EJECUCIÓN

Me cuentan que en el Inamu la baja ejecución presupuestaria es 43% en funcionamiento y un 16% en inversión. Dice alguien que esto refleja que la encargada se la pasa de viaje en viaje. ¿Cómo?